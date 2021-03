Ο Γραμμόζης εκπληρώνει το πεπρωμένο του

Ο Δημήτρης Γραμμόζης είναι ο πρώτος Ελληνας α' προπονητής που κάθεται σε πάγκο ομάδας του ευρωπαϊκού BIG-5 πρωταθλημάτων. Ανέλαβε την Σάλκε με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2022. Η αποστολή του; Να κρατήσει την ομάδα στη Bundesliga. Εχει 11 αγωνιστικές για να «γλιτώσει» τους «βασιλικούς μπλε» από τον υποβιβασμό. Αυτή την στιγμή βρίσκονται στην τελευταία θέση με εννιά βαθμούς, όσους τους χωρίζουν κι από τις θέσεις της παραμονής.

Ο 42χρονος είναι ο 5ος προπονητής της ομάδας αυτή την σεζόν. Προηγήθηκαν ο Ντέιβιντ Βάγκνερ, ο Μάνουελ Μπάουμ, ο πρώην του ΠΑΟΚ, Χουμπ Στέφενς και ο Κρίστιαν Γκρος. Γεννημένος στο Βούπερταλ και κάτοικος του Φέλμπερτ, περιοχής κοντά στο Ρουρ όπου εδρεύει η Σάλκε, ο Γραμμόζης ξέρει πολύ καλά το κλαμπ. Είχε και επαφές με τον πρώην αθλητικό διευθυντή Γιόχεν Σνάιντερ. Δύο φορές υπήρξε η πιθανότητα ν' αναλάβει: όταν το κλαμπ απέλυσε τον Βάγκνερ και τον Μπάουμ. Το παράδοξο είναι πως τον κάλεσαν όταν έδιωξαν τον Σνάιντερ!

Dimitrios #Grammozis' first training session with his new team 💪 #S04 pic.twitter.com/5F5IMXspxp