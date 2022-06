Ο Γιαν Γκαρμπάρεκ, η Πάτι Σμιθ, η Νταιάνα Κραλ στη σκηνή του Ηρωδείου

Μεγάλα ονόματα θα εμφανιστούν στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες. Από τον Gilad Atzmon μέχρι τον ανεπανάληπτο Γιαν Γκαρμπάρεκ, την Πάτι Σμιθ και τη Νταιάνα Κραλ, το Ηρώδειο και άλλοι χώροι θα πλημμυρίσουν από μουσικές μέχρι και τον Ιούλιο. Δεν θα τελειώσει τόσο γρήγορα το μουσικό καλοκαίρι, φυσικά. Θα ακολουθήσουν και άλλες εμφανίσεις τον Αύγουστο, αλλά και ο Σεπτέμβριος μας επιφυλάσσει εκπλήξεις.

Ένας από τους πιο σπουδαίους μουσικούς, παγκοσμίως, της τζαζ μουσικής, ο πολυπνευστός Gilad Atzmon έρχεται στη σκηνή του Ορφέα, το καλλιτεχνικό στέκι της Κυψέλης, να μας χαρίσει τρεις μαγικές, διαφορετικές βραδιές. Την Τρίτη 7 Ιουνίου σε ένα αφιέρωμα στην latin μουσική με ρυθμούς mambo, cha cha cha και salsa και τους ήχους του Dizzy Gillespie. Επίσης, την Τρίτη 14 Ιουνίου σε ένα αφιέρωμα στους σπουδαιότερους σολίστες του τενόρου σαξόφωνου. Ένα ταξίδι από τον Lester Young στον John Coltrane και όλους τους μεγάλους όπως οι Hank Mobley, Dexter Gordon, Sonny Rollins και Michael Brecker

Τέλος, την Τρίτη 21 Ιουνίου μας περιμένει μία νύχτα ελεύθερου αυτοσχεδιασμού του Gilad Atzmon με τον Έλληνα θρύλο στα τύμπανα Νίκο Σιδηροκαστρίτη. Και στις 3 βραδιές τον Gilad Atzmon θα συνοδεύουν διαφορετικοί μουσικοί που όλοι μαζί υπόσχονται μοναδικές βραδιές για τους λάτρεις της τζαζ.

Ο Gilad Atzmon ξεκίνησε παίζοντας bebop με τους Orient House Ensemble, παίζει εδώ και χρόνια με τους Blockheads του Ian Dury, ενώ ήταν ο τελευταίος σαξοφωνίστας που έπαιξε με τους Pink Floyd. Είναι γεννημένος στο Ισραήλ και στη μουσική του ενώνει τη σύγχρονη τζαζ με την παλαιά ανατολική μουσική.

Τρίτη 7 Ιουνίου: Latin βραδιά - το είδος της τζαζ που ταιριάζει με το ελληνικό καλοκαίρι!

Παίζουν οι μουσικοί:

Demian Gomez – τύμπανα

Roman Gomez - πιάνο

Γρηγόρης Θεοδωρίδης – μπάσο

Gilad Atzmon – πνευστά

Τρίτη 14 Ιουνίου: Η ιστορία του τενόρου σαξόφωνου από τον Lester Young στον John Coltrane!

Παίζουν οι μουσικοί:

Περικλής Τριβόλης – κοντραμπάσο

Μιχάλης Τσιφτσής – κιθάρα

Γιώργος Μανιάτης - τύμπανα

Gilad Atzmon- τενόρο σαξόφωνο

Τρίτη 21 Ιουνίου: Μία νύχτα ελεύθερου αυτοσχεδιασμού με τον Έλληνα θρύλο στα τύμπανα Νίκο Σιδηροκαστρίτη!

Παίζουν οι μουσικοί:

Νίκος Σιδηροκαστρίτης – τύμπανα

Γιάννης Παπαδόπουλος – πλήκτρα

Γρηγόρης Θεοδωρίδης – μπάσο

Gilad Atzmon - woodwind και electronics

Τρίτη 7, 14 και 21 Ιουνίου

Μουσική σκηνή Ορφέας

Τηλέφωνο κρατήσεων: 21 0866 8544, 6939187511

Φωκίωνος Νέγρη 25, Αθήνα

Έναρξη: 21.00

Είσοδος ελεύθερη

Ο Γιαν Γκαρμπάρεκ

Ενας μάστερ της τζαζ θα εμφανιστεί στη σκιά της Ακρόπολης στις 22 Ιουνίου. Ο Jan Garbarek, ένας αγαπημένος γνώριμος του ελληνικού κοινού, έρχεται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού για μια ατμοσφαιρική μουσική βραδιά, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Ο Νορβηγός μάστερ της τζαζ επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά από καιρό, για να υφάνει, με την ανυπέρβλητα εκστατική μουσική του, το σκανδιναβικό πάθος με τη μεσογειακή εξωστρέφεια. Σε μια μίξη παλαιότερου και νεότερου υλικού, θα παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό ένα πρόγραμμα, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου δεν έχει ξαναπαιχτεί στη χώρα μας.

Μαζί του, οι πιστοί μουσικοί του σύντροφοι, ο Γερμανός Rainer Brüninghaus στο πιάνο, ο μπασίστας από τη Βραζιλία Yuri Daniel και ο εντυπωσιακός μάγος των κρουστών από την Ινδία, ένας από τους πιο καινοτόμους και πρωτοποριακούς κρουστούς στον κόσμο, ο μάστερ ντράμερ Trilok Gurtu.

Κανείς δεν ξέρει το σαξόφωνο όπως ο Garbarek. Ο ίδιος ξέρει επίσης πως ο ήχος από μόνος του δεν δημιουργεί μουσική. Μέσα από τις συνθέσεις και τους αυτοσχεδιασμούς του, ο Garbarek γίνεται ο δημιουργός μίας μουσικής τονικότητας που στοχεύει κατευθείαν στην ψυχή μας. Τα μεγάλα διαστήματα του ήχου ακτινοβολούν μια εκπληκτική αίσθηση ειρήνης που όμως δεν επιτρέπει ούτε μια στιγμή πλήξης. Αυτή η μουσική αναπνέει και δημιουργεί χώρο αναπνοής. Συντονισμένη μουσική παλμικότητα. Σαν τους χτύπους της ανθρώπινης καρδιάς.

Στην Ελλάδα, ήρθε πρώτη φορά για τη συνεργασία του με την Ελένη Καραΐνδρου στον Μελισσοκόμο (1986) του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Αργότερα με την Καραϊνδρου έβγαλαν και 2 άλμπουμ: Music For Films (ECM, 1991) και Concert in Athens (ECM, 2013).

Ο ίδιος έχει δηλώσει για τη συνεργασία τους στον Μελισσοκόμο: «Ήμουν πολύ τυχερός που συνεργάστηκα μαζί της και που έχω έρθει στη χώρα σας πολλές φορές με αφορμή τη μουσική της. Στην αρχή, η συνεργασία μου με την Ελένη ήταν λίγο περίεργη. Στην πορεία όμως όλα πήγαν πολύ καλά χάρη στη δική της επιμονή, κι έτσι γεννήθηκε η μουσική του Μελισσοκόμου. Θυμάμαι, πρώτα άκουσα το βασικό θέμα, που μου άρεσε πολύ, μετά ήρθα στην Αθήνα για να ηχογραφήσουμε κι έτσι φτάσαμε σ' ένα εξαιρετικό, νομίζω, αποτέλεσμα».

Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Μουσικοί:

Jan Garbarek σαξόφωνο

Rainer Brüninghaus πιάνο

Yuri Daniel μπάσο

Trilok Gurtu κρουστά

Η συναυλία τελεί υπό την Αιγίδα της Νορβηγικής Πρεσβείας της Ελλάδας.

Ερωτικός τενόρος

Μια καλοκαιρινή βραδιά με τα καλύτερα Ιταλικά τραγούδια και τις διασημότερες άριες, με ζωντανή Ορχήστρα ετοιμάζει για τους θαυμαστές του ο ALESSANDRO SAFINA στις 22 Ιουνίου, στο CITY GARDEN THEATER by Christmas Theater- ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ(ΒΕΪΚΟΥ)

Ο Alessandro Safina είναι εκπρόσωπος της Ποπ Όπερας. Σπούδασε όπερα στην Φλωρεντία και αμέσως ανακάλυψε ένα μουσικό στυλ που συνδυάζει το λυρικό τραγούδι με την ποπ μουσική, ένα δικό του μοναδικό στυλ που οι κριτικοί το ονόμασαν “Pop Op”. Στα live του συνδυάζει διάσημες άριες με σπουδαία ροκ και ποπ τραγούδια. Έγινε διάσημος από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2002 με τίτλο “Pop Opera” το οποίο ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο πωλήσεις. Εκεί μας παρουσίασε και την μεγάλη του επιτυχία, το τραγούδι “Luna”. Ακολούθησαν εμφανίσεις σε μεγάλες όπερες σε όλο τον κόσμο αλλά και συνεργασίες με σπουδαίους Pop καλλιτέχνες.

Πέρα από τα διάσημα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει, συμμετέχει και στο soundtrack της ταινίας Moulin Rouge!,τραγουδώντας το "Your Song" του Έλτον Τζον σε ντουέτο με τον ηθοποιό Γιούαν ΜακΓκρέγκορ. Όταν ρωτήθηκε αν έχει προσωπικό σύνθημα, απάντησε στον Guardian: «Ακολουθήστε τα όνειρά σας».

Ο Alessandro Safina έρχεται στο City Garden Theater με ζωντανή ορχήστρα για να αποδείξει την δύναμη της μουσικής, γιατί η όπερα είναι μια μοναδική εμπειρία όταν συνδυάζεται με μελωδίες που έχουν κερδίσει την καρδιά μας.



ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 211 7701700, VIVA.GR, CT.GR

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια πληροφορίες: 211 7701700

Η ιέρεια του πανκ, Πάτι Σμιθ

Η ιέρεια του πανκ, η αιώνια ρομαντική της νεοϋορκέζικης σκηνής Patti Smith, έρχεται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 25 Ιουνίου για μια μοναδική συναυλία, στην οποία παντρεύει τη μουσική και την ποίησή της με τον δικό της, απαράμιλλο τρόπο. Έχοντας σφραγίσει το μουσικό στερέωμα με τραγούδια-ύμνους όπως το «Because the Night» και έχοντας διακριθεί για το λογοτεχνικό της έργο (National Book Award για τα απομνημονεύματά της Πάτι και Ρόμπερτ), η πολυσχιδής μουσικός, συγγραφέας, εικαστικός και ακτιβίστρια θα μας εμπνεύσει, θα μας συγκινήσει και θα ξυπνήσει πάλι την πίστη στη δύναμή μας ν’ αλλάξουμε τον κόσμο, γιατί "People have the power!"

Η Νταϊάνα Κραλλ

Η μεγάλη Κυρία της jazz σκηνής, η ερμηνεύτρια φαινόμενο που έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια δίσκους σε ολόκληρο τον κόσμο, η Diana Krall, έρχεται να συναντήσει τους χιλιάδες θαυμαστές της στην Ελλάδα, την Πέμπτη 30 Ιουνίου στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.

Προσκεκλημένη από το Σωματείο Aurora, ανταποκρίθηκε με θέρμη, θέλοντας να συνεισφέρει με τη σημαντική καλλιτεχνική της υπόσταση στους σκοπούς και το έργο του σωματείου. Στον αγώνα της Αurora κατά της λευχαιμίας, μέσω της προσφοράς βοήθειας στους ασθενείς και στις οικογένειες τους, αλλά και της στήριξης της έρευνας για την καταπολέμηση των αιματολογικών ασθενειών.

Η Diana Krall, είναι η σπουδαιότερη ερμηνεύτρια και δημιουργική καλλιτέχνης της σύγχρονης τζαζ. Είναι η μόνη jazz τραγουδίστρια, που έχει δει 8 albums της να πηγαίνουν κατευθείαν στην κορυφή του jazz chart του Billboard, με δύο βραβεία Grammy και με 15 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο με χρυσούς, πλατινένιους ή πολυπλατινένιους δίσκους.

Η Diana Krall έχει κατορθώσει με την μουσική της δεινότητα να ενοποιεί και να ομογενοποιεί απόλυτα τα τραγούδια, να τα χειρίζεται ανεξαρτήτως είδους ή ύφους (σουίνγκ, ποπ, trad jazz κ.λπ.) και να τα φέρνει από πολύ περασμένες δεκαετίες με άνεση στις μέρες μας με το δικό της αξεπέραστο τρόπο. Δεν είναι απλώς μια μεγάλη ερμηνεύτρια,είναι μία ολοκληρωμένη μουσικός και έχει ήδη τοποθετηθεί δίπλα στις ιστορικές μορφές της jazz και έχει ενσωματωθεί στη μουσική μυθολογία.

Ολα τα καθαρά έσοδα της συναυλίας στο Ηρώδειο θα διατεθούν στους σκοπούς της Aurora.

Οι Moderat στη σκιά της Ακρόπολης

Σε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία προσκαλεί το κοινό του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου το γερμανικό supergroup της ηλεκτρονικής μουσικής, που αναμένεται να ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή του Ηρωδείου, για μία και μοναδική ζωντανή εμφάνιση, το Σάββατο 16 Ιουλίου.

Οι Moderat έχουν κερδίσει επάξια τον τίτλο του top electronic act παγκοσμίως, καθώς έχουν τη μοναδική ικανότητα να κάνουν το κοινό τους να χορεύει αλλά και να δακρύζει ταυτόχρονα από συγκίνηση. Σταθμός της φετινής πολυαναμενόμενης περιοδείας τους είναι και η Αθήνα, όπου θα μας συνεπάρουν με τις μεγάλες επιτυχίες τους και ένα εντυπωσιακό state-of-the-art οπτικό θέαμα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εμπειρία.

Όλα ξεκίνησαν το 2002, όταν οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες Aparrat και Modeselektor αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους στο απόγειο της δημιουργικότητάς τους. Το αποτέλεσμα: τρεις δίσκοι που καθόρισαν την ηλεκτρονική μουσική, χάρη σε μια μοναδική συνταγή που περιλάμβανε στίχους με νόημα, κινηματογραφική αισθητική και επικά, χορευτικά beats.

Πλέον, οι Γερμανοί σουπερστάρ θεωρούνται από πολλούς το κορυφαίο σχήμα της βερολινέζικης σχολής της ηλεκτρονικής μουσικής κατά τον 21ο αιώνα. Και σήμερα, μετά από έξι ολόκληρα χρόνια σιωπής, επιστρέφουν στη δισκογραφία και στις συναυλίες με το εξαιρετικό άλμπουμ More D4ta.