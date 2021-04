Ο Φερστάπεν νίκησε, αλλά ο Χάμιλτον δεν έχασε... όσο θα μπορούσε

Η πρωτιά του Σερ Λιούις Χάμιλτον το Σάββατο στις κατατακτήριες δοκιμές χαρακτηρίστηκε από πολλούς ειδικούς της Formula 1 ως «σκωτσέζικο ντους». Αν και η απόστασή του από τον Μαξ Φερστάπεν ήταν μικρή και πίσω του είχε και την άλλη Red Bull με τον Σέρχιο Πέρες, οι μετρήσεις έδειχναν πως πολλά από τα προβλήματα που ταλαιπωρούσαν τις Mercedes στα τεστ έχουν ξεπεραστεί. Οπότε ο φόβος ήταν μήπως τελικά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα δεν είναι τόσο... αμφίρροπο όσο αναμενόταν.

Στην εκκίνηση του Emilia Romagna Grand Prix στην βρεγμένη πίστα της Ιμολα, οι φόβοι διαλύθηκαν και ο Φερστάπεν έδωσε απαντήσεις. Οδηγώντας επιθετικά ξεπέρασε τον Χάμιλτον, μπήκε στην πρωτοπορία της κούρσας και δεν την έχασε ως το τέλος. Στα 22 δευτερόλεπτα πίσω του ο Αγγλος, στη δεύτερη θέση, έπειτα από μια επική προσπάθεια. Ηττήθηκε, αλλά θα μπορούσε να είναι χειρότερα, γιατί τώρα παραμένει στην πρώτη θέση της κατάταξης του πρωταθλήματος των οδηγών. Βιαστικός, έκανε λάθος και βγήκε εκτός πίστας κάνοντας ζημιά στην μπροστινή αεροτομή. Ηταν πια 9ος. Ολα έμοιαζαν χαμένα.

Η σύγκρουση του άλλου πιλότου της Mercedes, Βάλτερι Μπότας και του Τζορτζ Ράσελ της Williams, που παλεύει ν' αντικαταστήσει έναν από τους δύο στα «μαύρα βέλη», προκάλεσε επανεκκίνηση. Ο Χάμιλτον θα ξεκινούσε πάλι χωρίς τη μεγάλη διαφορά που είχε προκληθεί (36ος γύρος από τους 63). Ετσι, άρχισε να περνάει τον έναν μετά τον άλλον. Στην 3η θέση τερμάτισε ο εντυπωσιακός Λάντο Νόρις με McLaren, ενώ στην 4η και την 5η θέση η «αναγεννημένη» Ferrari με τους Σαρλ Λεκλέρκ και Κάρλος Σάινθ.

«Συγχαρητήρια στον Μαξ, έκανε καταπληκτική δουλειά. Δεν ήταν η καλύτερη μου μέρα και μετά από πολύ καιρό έκανα λάθος», είπε ο Χάμιλτον. Για ακόμη μια φορά απέδειξε πως δεν τα παρατά και οι επτά φορές που κατέκτησε τον τίτλο δεν οφείλονται εξ ολοκλήρου στο εξαιρετικό μονοθέσιο που έχει στη διάθεσή του. Με το αποτέλεσμα κράτησε και τη Mercedes στην πρώτη θέση των κατασκευαστών. Εχει 60 βαθμούς, στους 53 οι «κόκκινοι ταύροι», πιο μακριά η McLaren με τη Ferrari έχουν τη δική τους «μάχη» στους 41 και 34, αντίστοιχα.

