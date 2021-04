Ο Ενρίκε Ρικέλμε θέλει(;) να γίνει «βασιλιάς» στη θέση του Πέρεθ

Πετυχημένος επιχειρηματίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Ενρίκε Ρικέλμε έχει άλλο ένα πλάνο για ανανέωση, τούτη τη φορά στην αγαπημένη του Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 32χρονος Ισπανός επιχειρηματίας, δεν έκρυψε την επιθυμία του να ασχοληθεί με τα κοινά της «βασίλισσας» και το δεδομένο των εκλογών του καλοκαιριού του 2021 ήταν αρκετό για να ιντριγκάτρει τον ισπανικό Τύπο. Την Πέμπτη (1/4), η Ρεάλ ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη των διαδικασιών για την προκήρυξη εκλογών, δίχως ακόμη ορίσει ημερομηνία.

Ο Ρικέλμε, σε συνέντευξή του στην «El Confidencial», άφησε να εννοηθεί ότι «είτε τώρα είστε στο μέλλον» θα ήθελε να διεκδικήσει την προεδρία του συλλόγου από τον Φλορεντίνο Πέρεθ. Ο 74χρονος μεγιστάνας των κατασκευαστικών έργων – με περιουσία 1,4 δισ. ευρώ και αξίας 2,4 δισ. της εταιρίας του, Grupo ACS – παραμένει στην καρέκλα του σχεδόν για 20 χρόνια, με ένα διάλειμμα από το 2006 ως το 2009. Μάλιστα, στις τρεις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες, το 2009, το 2013 και το 2017 δε είχε καν αντίπαλο στην ψηφοφορία.

