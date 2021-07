Κούβα: Ντίας-Κανάλ: Οι αμερικανικές κυρώσεις ευθύνονται για τις διαδηλώσεις - Παρέμβαση Μπάιντεν

Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στην Κούβα μετά τις διαδηλώσεις κατά του κομμουνιστικού καθεστώτος, όπου κυριαρχούσαν συνθήματα όπως «Ελευθερία!» και «Κάτω η δικτατορία!».

Πρόκειται για πρωτοφανείς αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη συγκεκριμένη χώρα, με φωτογραφίες και βίντεο με συλλήψεις διαδηλωτών από τις δυνάμεις ασφαλείας να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Τις διαδηλώσεις πυροδότησαν η χειρότερη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα τα τελευταία 30 χρόνια καθώς και η πανδημία του κορονοϊού. Σημειώνεται ότι την Κυριακή εντοπίστηκαν 7.000 κρούσματα και καταγράφηκαν 47 θάνατοι.

Επίσης, χιλιάδες υποστηρικτές του καθεστώτος έχουν βγει στους δρόμους μετά από διάγγελμα του Κουβανού προέδρου Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, ο οποίος διαδέχθηκε τον Ραούλ Κάστρο, να υπερασπιστούν την Επανάσταση (σ.σ. του 1959).

Ο Ντίας-Κανέλ δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις αποτελούν προβοκάτσια από μισθοφόρους που προσελήφθησαν από τις ΗΠΑ με στόχο την αποσταθεροποίηση της Κούβας.

Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ απέδωσε στις αμερικανικές κυρώσεις που ενισχύθηκαν τα τελευταία χρόνια τις οικονομικές επιπτώσεις, όπως οι περικοπές σε φάρμακα και οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση, οι οποίες προκάλεσαν τις ασυνήθιστες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας το περασμένο Σαββατοκύριακο, υποστηρίζοντας ότι στόχος της Ουάσινγκτον ήταν να προκαλέσει κοινωνικές ταραχές.

Οι διαδηλώσεις που έγιναν την περασμένη Κυριακή σε διάφορες πόλεις της Κούβας δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται «ειρηνικές διαμαρτυρίες», πολλές ενέργειες των διαδηλωτών ήταν εγκληματικές, είπε ο Κουβανός πρόεδρος σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Ο Μιγκέλ Ντίας Κανέλ είπε ότι πριν από τις διαδηλώσεις που έγιναν με την παρότρυνση των ΗΠΑ εναντίον της κυβέρνησης της χώρας, ξεκίνησε μια ευρείας κλίμακας ενημερωτική καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είχε στόχο τον διχασμό της κοινωνίας. Εξαιτίας αυτής της καμπάνιας σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και πολίτες που είχαν δίκαια αιτήματα προς την ηγεσία της χώρας έπεσαν θύματα προκλήσεων.

Ο Κουβανός πρόεδρος είπε επίσης ότι οι εμπνευστές των διαδηλώσεων στην Κούβα επέλεξαν για την διοργάνωσή τους μια στιγμή κατά την οποία η χώρα βιώνει ένα από τα πιο δύσκολα στάδια της πανδημίας του κορονοϊού.

Την Κυριακή η κρατική τηλεόραση της Κούβας μετέδωσε ότι σε μερικές πόλεις της χώρας σημειώθηκαν ταραχές, και όσοι συμμετείχαν προέβησαν σε λεηλασίες καταστημάτων. Νωρίτερα στην πόλη Σαν Αντόνιο ντε λος Μπάνιος, που βρίσκεται 24 χιλιόμετρα νότια της Αβάνας, είχαν αρχίσει μαζικές διαδηλώσεις. Στην πόλη έσπευσε ο πρόεδρος της χώρας που κάλεσε τους υπερασπιστές της κουβανικής επανάστασης να βγουν στους δρόμους και να αποτρέψουν προκλήσεις εναντίον της κυβέρνησης επισημαίνοντας ότι «πάντα όσοι υποστήριζαν τον αποκλεισμό και ήσαν μισθοφόροι της αυτοκρατορίας των γιάνκηδων, ζητούν να γίνει ‘ανθρωπιστική παρέμβαση’, ενώ παράλληλα διαδίδουν ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους η κυβέρνηση δεν μπορεί τάχα να ελέγξει την δύσκολη επιδημιολογική κατάσταση».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμπαραστέκονται στο πλευρό του λαού της Κούβας και στις εκκλήσεις του για ελευθερία και την απαλλαγή του από τη δίνη της πανδημίας του κορονοϊού και τις δεκαετίες καταστολής, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Κούβα.

«Ο λαός της Κούβας υπερασπίζεται θαρραλέα τα θεμελιώδη και οικουμενικά δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά, περιλαμβανομένου του δικαιώματος της ειρηνικής διαμαρτυρίας και του δικαιώματος (του λαού) να ορίζει ελεύθερα το μέλλον του, πρέπει να είναι σεβαστά», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν το κουβανικό καθεστώς να ακούσει τους πολίτες και να υπηρετήσει τις ανάγκες τους σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και όχι να πλουτίζει το ίδιο».

