Ντ. Ράαμπ: Σταθερή η δέσμευση του ΗΒ για μια δίκαιη και διαρκή διευθέτηση του Κυπριακού

«Τη σταθερή δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να βοηθήσει τις πλευρές να επιτύχουν μια δίκαιη και διαρκή διευθέτηση» του Κυπριακού, επιβεβαίωσε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Άντόνιο Γκουτέρες, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ, όπως αναφέρει σε νέα ανάρτησή του στο Twitter.

Επίσης, ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών χαιρετίζει τις «συνεχείς προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την εξεύρεση ενός δρόμου για να επιτευχθεί πρόοδος στο κυπριακό ζήτημα».

At the 5+UN talks on #CyprusSettlement in Geneva today I reaffirmed to @antonioguterres the UK’s steadfast commitment to help the sides achieve a just & lasting settlement.



We welcome the UN Secretary General’s continued efforts to find a way forward on the Cyprus issue pic.twitter.com/4s0dVq6SIh