Νέο ανθελληνικό παραλήρημα Ερντογάν: Αν το παρακάνετε, το τίμημα θα είναι βαρύ - Θυμηθείτε τη Σμύρνη

Ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, σε ομιλία του το Σάββατο, κάλεσε την Ελλάδα να μην ξεχνά την Ιστορία, ισχυριζόμενος πως «εάν το παρακάνετε, το τίμημα θα είναι βαρύ». «Ελλάδα, κοίτα την Ιστορία, πήγαινε πίσω στο χρόνο. Αν το παρακάνεις, το τίμημα θα είναι βαρύ. Έχουμε ένα πράγμα να πούμε στην Ελλάδα: Θυμηθείτε τη Σμύρνη», υποστήριξε, μιλώντας στην έκθεση τεχνολογίας «Teknofest» στη Σαμψούντα.

Συνεχίζοντας τις απειλές κατά της Αθήνας, είπε πως «δεν μας δεσμεύει η κατάληψη των νησιών του Αιγαίου» και επισήμανε: «Όταν έρθει η ώρα, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Όπως λέμε, μπορεί να έρθουμε ξαφνικά».

Ενώ δεν παρέλειψε να καταφερθεί και κατά των ΗΠΑ. «Πρέπει να ξέρουμε καλά ποιος είναι φίλος μας και ποιος είναι εναντίον μας. Η Αμερική στέλνει όπλα στην Αλεξανδρούπολη, στην Ελλάδα αυτήν τη στιγμή; Στέλνει αεροπλάνα; Προσπαθεί να μας απειλήσει με τα S-300 από εκεί;».

