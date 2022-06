Νέες απειλές Ερντογάν: Σε ρόλο κομπάρσου η Ελλάδα - Θα πάθει ό,τι και στο παρελθόν

Παραληρηματική συνέχεια στις καθημερινές πια επιθέσεις του εναντίον της Ελλάδας έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μιλώντας σήμερα στους βουλευτές του κόμματός του, AKP, ο Ερντογάν κατηγόρησε την Ελλάδα ότι είναι «κομπάρσος των ξένων δυνάμεων».

«Βρεθήκαμε στη Σμύρνη, με αφορμή την άσκηση Efes 2022 και στείλαμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις εξελίξεις στο Αιγαίο σε αυτούς που πρέπει. Συναντήσαμε και τις τοπικές οργανώσεις μας στη Σμύρνη. Γνωρίζουμε και έχουμε αντιληφθεί το παιχνίδι που παίζεται εναντίον της χώρας μας, και αφήνουν την Ελλάδα πάνω που γίνεται κακομαθημένη και πάλι όπως και στο παρελθόν» δήλωσε ο κ. Ερντογάν.

«Το πρόβλημα με την Ελλάδα είναι ότι δεν γνωρίζει αυτό το παιχνίδι ή κάνει τον κομπάρσο σε αυτό το παιχνίδι. Όπως ξέρετε, οι κομπάρσοι είναι οι πιο κουρασμένοι, οι πιο εξουθενωμένοι ενώ σπάνε ακόμα και τα άκρα τους στα γυρίσματα. Ωστόσο, το όνομα τους δεν αναφέρεται ποτέ. Αυτό συνέβη στην Ελλάδα στο παρελθόν. Αν επιμείνει στο λάθος, αυτό θα γίνει και τώρα», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το TRT Haber.

Turkish President Erdogan at AK Party meeting:



- We're aware of games being played against us with Greece

- We'll approve Sweden, Finland's NATO bids once they rid of PKK terrorists

- We're faced with same issue in some EU countries with PKK terrorists marching on their streets pic.twitter.com/y942fVCyP5