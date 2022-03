Νέα προσωρινή κατάπαυση του πυρός στη Μαριούπολη για επιχείρηση εκκένωσης ώστε να απομακρυνθούν οι άμαχοι ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τις δημοτικές αρχές που θα διαρκέσει μέχρι τις 21:00.

Τα ρωσικά στρατεύματα έκοψαν και τις 15 γραμμές του δικτύου ηλεκτροδότησης και η Μαριούπολη δεν έχει ρεύμα εδώ και πέντε ημέρες. Ο κόσμος υποφέρει από το κρύο στα σπίτια καθώς οι μονάδες που παρέχουν θέρμανση λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ δεν λειτουργούν επίσης τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται για ενδέκατη ημέρα η πολιορκία της Ουκρανίας από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις εισβολής που εξαπέλυσαν ευρεία επίθεση σε όλα τα μέτωπα. Σήμερα, η Σούμι και η Λεμπεντίν, στη βορειοανατολική Ουκρανία, συνεχίζουν να υφίστανται ρωσικές επιθέσεις, ανακοίνωσε ο Ντμίτρο Σιβίτσκι, επικεφαλής των αρχών στην περιφέρεια Σούμι, μέσω Telegram.

Οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να κυριεύσουν το Κίεβο, τη Χαρκίβ και άλλες περιοχές-κλειδιά στην Ουκρανία από την 24η Φεβρουαρίου.

Στο μεταξύ το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 11.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στη χώρα από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου.

Ωστόσο το ουκρανικό γενικό επιτελείο στρατού δεν έχει ανακοινώσει τα θύματα από την ουκρανική πλευρά.

Δεν υπάρχει πλέον θέρμανση στην Οχτίρκα, ανάμεσα στη Σούμι και στη Λεμπεντίν, ενώ σε μέρος της περιοχής έχουν επίσης διακοπεί η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση.

Οι μεταναστευτικές ροές

Περίπου 1,4 εκατομμύριο Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής μέχρι σήμερα, για να βρουν καταφύγιο στις γειτονικές χώρες.

«Πρόκειται για την ταχύτερα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση που έχει δει η Ευρώπη από το τέλος του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου» δήλωσε ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ Φίλιπο Γκράντι.

Τελευταία ενημέρωση 11:46

Την κατάσταση που υφίσταται τις τελευταίες ώρες στη Μαριούπολη περιέγραψε ο δήμαρχος της, καταγγέλλοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν μας δίνουν καν την ευκαιρία να μετρήσουμε τους τραυματίες και τους νεκρούς, διότι δεν σταματά ο βομβαρδισμός».

«Μας είπαν ψέματα κι επιπλέον την ώρα που οι άνθρωποι προσπαθούσαν να φύγουν για να πάνε σε αυτούς τους διαδρόμους, ξεκίνησε και πάλι ο βομβαρδισμός», τόνισε χαρακτηριστικά αναφερθείς στη χθεσινή υποτιθέμενη εκεχειρία.

Τελευταία ενημέρωση 11:04

Η Ουάσινγκτον συνεργάζεται με τη Βαρσοβία για μια συμφωνία για την παροχή πολωνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία καθώς το Κίεβο εντείνει την πίεση στη Δύση για να ενισχύσει την αεροπορία της ώστε να μπορέσει να αποκρούσει τις ρωσικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τους FT, η συμφωνία θα περιλάμβανε την Ουκρανία να παραλαμβάνει πολεμικά αεροσκάφη ρωσικής κατασκευής από την Πολωνία, τα οποία με τη σειρά τους θα λάβουν F-16 από τις ΗΠΑ. Έρχεται εν μέσω φόβου ότι η Ρωσία θα αυξήσει τις αεροπορικές επιδρομές δεδομένης της αργής προόδου τμημάτων της χερσαίας εκστρατείας της.

Ukraine urges US to send warplanes to Poland and other allies

Τελευταία ενημέρωση 10:40

Η Νότια Κορέα θα επιβάλει ελέγχους στις εξαγωγές προς τη Λευκορωσία επειδή το Μινσκ «στηρίζει ενεργά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία», ανακοίνωσε το νοτιοκορεατικό υπουργείο Εξωτερικών σήμερα.

Το υπουργείο δεν διευκρίνισε ποια μέτρα θα λάβει, αλλά επεσήμανε ότι θα είναι αντίστοιχα με αυτά που έχει ήδη υιοθετήσει η Σεούλ εναντίον της Ρωσίας.

Τελευταία ενημέρωση 10:08

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει επιβεβαιώσει "αρκετές" επιθέσεις εναντίον υποδομών υγείας στην Ουκρανία και ερευνά άλλες, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του οργανισμού Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς.

Από τις επιθέσεις αυτές προκλήθηκαν πολλοί θάνατοι και τραυματισμοί, πρόσθεσε ο Τέντρος σε ανάρτησή του στο Twitter.

"Οι επιθέσεις εναντίον υποδομών υγείας ή εργαζομένων παραβιάζουν την ιατρική ουδετερότητα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο", κατήγγειλε ο ίδιος.

Στη σύντομη ανάρτησή του ο Τέντρος δεν αναφέρθηκε ευθέως στη Ρωσία.

.@WHO has confirmed several attacks on health care in #Ukraine, causing multiple deaths and injuries. Additional reports are being investigated. Attacks on healthcare facilities or workers breach medical neutrality and are violations of international humanitarian law. #NotATarget https://t.co/Wdc2jeoHIB