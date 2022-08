NASA: Ακούστε τον ήχο μιας μαύρης τρύπας

Τον ανατριχιαστικό ήχο που κάνει μια μαύρη τρύπα αποκάλυψαν επιστήμονες της αμερικανικής υπηρεσίας διαστήματος NASA, μέσω ειδικής τεχνολογίας. Πρόκειται για μια μεγάλων διαστάσεων μαύρη τρύπα που βρίσκεται στο κέντρο του σμήνους των γαλαξιών του Περσέα, 55 εκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη.

Ο ήχος της τοποθετήθηκε περίπου 57 οκτάβες κάτω από το μέσο Ντο, μη αντιληπτός στα ανθρώπινα ώτα. Οι αστρονόμοι κατάφεραν μέσω της «ηχοποίησης» να μεταφράσουν τα δεδομένα σε ήχο ώστε να γίνεται αντιληπτός από το ανθρώπινο αυτί.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «η λανθασμένη αντίληψη ότι δεν υπάρχει ήχος στο διάστημα προέρχεται επειδή το μεγαλύτερο μέρος του χώρου είναι ένα κενό, που δεν παρέχει κανένα τρόπο να ταξιδέψουν τα ηχητικά κύματα. Ένα σμήνος γαλαξιών έχει τόσο πολύ αέριο που έχουμε συλλάβει τον πραγματικό ήχο. Εδώ ενισχύεται, και αναμιγνύεται με άλλα δεδομένα, για να ακούσετε μια μαύρη τρύπα!».

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e