Ασγάρ Φαρχαντί από το Φεστιβάλ των Καννών: Να «αφυπνιστούν συνειδήσεις» στο Ιράν

Ο Ιρανός σκηνοθέτης Ασγάρ Φαρχαντί κάλεσε απόψε να «αφυπνιστούν συνειδήσεις» στο Ιράν, λαμβάνοντας το Μεγάλο Βραβείο του κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών, το δεύτερο πιο πολύτιμο βραβείο μετά τον Χρυσό Φοίνικα, που μοιράστηκε με τον Φινλανδό Γιούχο Κουοσμάνεν.

Ο σκηνοθέτης κέρδισε το βραβείο αυτό για την ταινία "Un héros", η ιστορία μιας λύτρωσης που εμποδίζεται σε μια ιρανική κοινωνία που μαστίζεται από δυσπιστία και χειραγώγηση.

Έπειτα από δύο διεθνείς εμπειρίες - "The Past" (2013) και "Everybody Knows "(2018) - που έπεισαν λιγότερο τους κριτικούς, ο σκηνοθέτης επιστρέφει στη χώρα του και τα αγαπημένα του θέματα: την καταγραφή των κακών που καθιστούν αδύνατη τη χειραφέτηση και την ευτυχία στην κοινωνία, με αυτή τη νέα δίωρη ταινία μεγάλου μήκους.

Επιπροσθέτως ο 49χρονος Φαρχαντί δήλωσε παραλαμβάνοντας το βραβείο του ότι "δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να γράφει ταινίες" και να τις γυρίζει "παρ' όλα τα εμπόδια, τις δυσκολίες, τις πιέσεις, τα εμπόδια που θα μπορούσαν να με αποτρέψουν". "Συνεχίζω να έχω την ελπίδα, εγείροντας ερωτήσεις, πως θα μπορέσω να βοηθήσω να βελτιωθούν των πράγματα", πρόσθεσε. "Αυτό που μπορεί να σώσει τη χώρα μου, να τη βελτιώσει, είναι να αφυπνιστούν συνειδήσεις".

Σημειώνεται ότι ο Φινλανδός σκηνοθέτης Γιούχο Κουοσμάνεν παρουσίασε την ταινία "Compartiment No6", που εστιάζει στη συνάντηση μεταξύ μιας Φινλανδής και ενός Ρώσου κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με τραίνο μεταξύ Μόσχας και Μούρμανσκ, βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

