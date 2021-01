Ν. Πελόζι σε αρχηγό Στρατού: Αφαιρέστε από τον Τραμπ την πρόσβαση στους κωδικούς των πυρηνικών

Η επικεφαλής της Βουλής των Αντιπροσώπων και Νο3 στην πολιτική ιεραρχία των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, δήλωσε σήμερα ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον αρχηγό του Στρατού προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ο Ντόναλντ Τραμπ να έχει πρόσβαση στους κωδικούς των πυρηνικών όπλων.

«Σήμερα το πρωί, μίλησα με τον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου του Στρατού Μαρκ Μίλεϊ για να συζητήσω τις διαθέσιμες προφυλάξεις για την αποτροπή ενός ασταθούς προέδρου από την έναρξη στρατιωτικών εχθροπραξιών ή την πρόσβαση στους κωδικούς εκτόξευσης πυρηνικών όπλων», είπε η Πελόζι μιλώντας σε συναδέλφους της.

After speaking with Mark Milley today, Speaker Nancy Pelosi told her caucus that she has gotten assurances there are safeguards in place in the event President Trump wants to launch a nuclear weapon, sources on the call told @DanaBashCNN and me