Ν. Ειρηνικός: Προειδοποίηση για τσουνάμι έπειτα από έκρηξη ηφαιστείου στην Τόνγκα

Υποθαλάσσιο ηφαίστειο εξερράγη σήμερα στην Τόνγκα με αποτέλεσμα αρκετά νησιωτικά κράτη του Νότιου Ειρηνικού Ωκεανού να εκδώσουν προειδοποιήσεις για τσουνάμι, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν εικόνες από τα κύματα που χτυπούν τα σπίτια των κατοίκων.

Κύματα τσουνάμι παρατηρήθηκαν στις πρωτεύουσες της Τόνγκα και της Αμερικανικής Σαμόα, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι.

Jan. 13, 2022, NOAA’s GOES West satellite captured another explosive eruption of the Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano, located in the South Pacific Kingdom of Tonga. pic.twitter.com/rctTGip62o

Η έκρηξη στις 06.10 ώρα Ελλάδας του υποθαλάσσιου ηφαιστείου Χούνγκα Τόνγκα-Χούνγκα Χαπάι, με απόσταση περίπου 65 χιλιομέτρων βόρεια της Νουκουαλόφα, της πρωτεύουσας της Τόνγκα, προκάλεσε τσουνάμι 1,2 μέτρου, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας. Η υπηρεσία ανέφερε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση αλλά δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι για τα αυστραλιανά εδάφη.

Υπογραμμίζεται ότι κύματα τσουνάμι ύψους 83 εκατοστών καταγράφηκαν από τους μετρητές στην Νουκουαλόφα και κύματα ύψους περίπου 60 εκατοστών στο Πάγκο Πάγκο, την πρωτεύουσα της Αμερικανικής Σαμόας, σύμφωνα με το κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Huge volcanic eruption near Tonga. Reports of tsunami there and it's gone pitch black. Lots of lightning too. #tonga pic.twitter.com/Eia4fidPRc