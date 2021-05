Μπουρλά: Τι έδειξαν τα στοιχεία στο Ισραήλ για την αποτρεπτική ικανότητα του εμβολίου

Στοιχεία από το εμβολιαστικό πρόγραμμα του Ισραήλ, τα οποία δείχνουν ότι το εμβόλιο κατά του κορονοϊού απέτρεψε μέσα σε 112 ημέρες 158.665 κρούσματα, 24.597 νοσηλείες και 5.533 θανάτους παρέθεσε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά.

Ο επικεφαλής της Pfizer εξέφρασε την ικανοποίηση και υπερηφάνειά του για τον αντίκτυπο που έχει το εμβόλιο της εταιρείας του κατά της Covid, παρουσιάζοντας στοιχεία από το Ισραήλ σημειώνοντας ότι «τα νέα πραγματικά δεδομένα από το Ισραήλ - μια χώρα με πληθυσμό περίπου 35 φορές μικρότερο από τις ΗΠΑ - υποδεικνύουν ότι το πρόγραμμα εμβολιασμού που «τρέχει» η χώρα με το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech, στις πρώτες 112 ημέρες του, απέτρεψε:



• 158.665 μολύνσεις SARS-CoV-2

• 24.597 νοσηλείες

• 5.533 θανάτους

Και σε δεύτερη συνεχόμενη ανάρτησή του συνεχίζει: «Κι ενώ πρέπει να δείξουμε προσοχή στην ανάλογη εκτίμηση σε άλλες χώρες, αυτά τα ευρήματα καταδεικνύουν τον αντίκτυπο που έχουμε στη μείωση του ανθρώπινου πόνου και κάνουν όλους μας στην Pfizer να αισθανόμαστε υπερήφανοι».

While caution should be used in extrapolating to other countries, these observational findings are demonstrating the impact we have in reducing human pain and makes all of us at Pfizer so proud: https://t.co/cejPVCSFZn (2/2)