Μπουρλά στο CNN: Είναι μια μεγάλη μέρα για την ανθρωπότητα

«Η κυκλοφορία του χαπιού θα σώσει εκατομμύρια ζωές» υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN μετά τη δημοσιοποίηση των ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων για το χάπι κατά του κορονοϊού που ανέπτυξε η εταιρεία κατά του Covid, κάνοντας λόγο για «μια μεγάλη μέρα για την ανθρωπότητα».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας οι κλινικές μελέτες έδειξαν ότι μειώνεται δραστικά ο κίνδυνος νοσηλείας ή θανάτου κατά 89% σε ενήλικες που εντάσσονται σε ομάδες υψηλού κινδύνου. «Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ των ασθενών υψηλού κινδύνου αντί να καταλήξουν δέκα στο νοσοκομείο, μόνον ένας θα πάει και πιθανώς ελάχιστοι – και αν – θα πεθάνουν» τόνισε.

Σύμφωνα με τον Μπουρλά το εμβόλιο εξακολουθεί να παραμένει το κύριο όπλο κατά του κορονοϊού και χωρίς αυτό δεν μπορούμε να ξεφορτωθούμε τον ιό, ωστόσο επειδή δεν είναι αποτελεσματικά κατά 100% συνεχίζουμε - σε μικρότερη κλίμακα - να αντιμετωπίζουμε δυσάρεστες καταστάσεις στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων και υπογράμμισε πως «τώρα έχουμε τη λύση όχι μόνο για την πρόληψη, αλλά πια και για τη θεραπεία.»

Ερωτηθείς για τα τις ορισμένες δυσάρεστες συνέπειες» που ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Pfizer διευκρίνισε ότι αναφέρεται στα συμπτώματα που εκδηλώνονται από τον κορονοϊό, όπως πυρετός, διάρροια, πονοκέφαλος, ενώ πρόσθεσε πως μόλις το 1,7% εκείνων που έλαβαν το χάπι αντιμετώπισαν αυτές τις συνέπειες σε σχέση με το 6% που έλαβαν το εικονικό φάρμακο.

Σε άλλο ερώτημα για το πότε προβλέπεται να να καταθέσει αίτημα για έγκριση στον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA), ανέφερε ότι πιθανών να είναι σε λίγες εβδομάδες, «πριν από τη γιορτή των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ», όπως τόνισε, ενώ σημείωσε πως οι μελέτες συνεχίζονται με εθελοντές ασθενείς που δεν διατρέχουν υψηλό κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου λόγω άλλων παθήσεων όπως π.χ. ο διαβήτης ή καρδιαγγειακών νοσημάτων, αλλά και σε άτομα από το περιβάλλον ασθενών για να διαπιστωθεί αν τους παρέχει κάποια προστασία από την Covid-19.

Τέλος, εκτίμησε ότι η Pfizer θα παράγει 500 εκατομμύρια χάπια το χρόνο, σε συσκευασία των 10 χαπιών, τα οποία θα χορηγούνται ανά δύο ημερησίως επί δέκα ημέρες και η παραγωγή θα είναι αρκετή για τη θεραπεία 50 εκατομμυρίων ασθενών.

«Σήμερα είναι μια ημέρα περηφάνιας για την Pfizer», υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της φαρμακοβιομηχανίας Άλμπερντ Μπουρλά

Όπως αναφέρει, «πρόκειται για μια μέρα που δείχνει ξεκάθαρα τη δύναμη της επιστήμης μας και την ικανότητα των επιστημόνων μας να αναπτύσσουν ταχύτατα ένα αγαθό προς όφελος της ανθρωπότητας» και σε άλλο tweet υπογραμμίζει πως μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας ή θανάτου κατά 89% σε ενήλικες υψηλού κινδύνου.

Μάλιστα σε δεύτερη ανάρτησή του σημειώνει ότι «τα σημερινά νέα είναι αξιοσημείωτα και υποδηλώνουν ότι το υποψήφιο αντιικό χάπι, εάν εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει πραγματικά τους όρους του παιχνιδιού, σώζοντας ζωές ασθενών, μειώνοντας τη σοβαρότητα των λοιμώξεων από COVID-19 και εξαλείφοντας έως και εννέα στις δέκα νοσηλεύσεις» και γνωστοποιεί πως τα αποτελέσματα σκοπεύει να τα υποβάλλει το ταχύτερο στις αρμόδιες αρχές.

