Μπορέλ: Στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λειτουργήσει η διπλωματία

Για «πόλεμο νεύρων» από την πλευρά της Ρωσίας κάνει λόγο ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, σε νέα δημοσίευσή του στο μπλογκ του με τίτλο «Με τις εντάσεις να αυξάνονται στα ανατολικά μας σύνορα, η ενότητα παραμένει η δύναμή μας».

«Η Ρωσία διεξάγει έναν πόλεμο νεύρων - επομένως πρέπει να κρατήσουμε τα δικά μας. Σε αυτήν την αντιπαράθεση με τη Ρωσία, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να λειτουργήσει η διπλωματία, χρησιμοποιώντας όλα τους πιθανούς δρόμους», επισημαίνει.

Παράλληλα, μιλώντας για την απόφαση της Μόσχας να απαγορεύσει την είσοδο στη Ρωσία σε εκπροσώπους των κρατών-μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ο κ. Μπορέλ σημείωσε ότι «η απόφαση αυτή στερείται νομικής αιτιολόγησης και διαφάνειας και θα έχει την κατάλληλη απάντηση. Με αυτό, η Ρωσία συνεχίζει να τροφοδοτεί ένα κλίμα εντάσεων στην Ευρώπη αντί να συμβάλει στην αποκλιμάκωση».

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας. Εξετάζουμε όλες τις επιλογές και τα σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με εταίρους όπως οι ΗΠΑ, το Κατάρ και το Αζερμπαϊτζάν, στο θέμα της προμήθειας φυσικού αερίου σε περίπτωση που η Ρωσία αποφασίσει να μειώσει ή να σταματήσει τις παραδόσεις», τονίζει.

Επιπροσθέτως, ο Ύπατος Εκπρόσωπος τόνισε ότι «στο πλαίσιο του έργου μας για την αποτροπή, έχουμε προχωρήσει στις προετοιμασίες μιας αντίδρασης με υψηλό ακτίκτυπο που θα προκαλούσε σοβαρό κόστος στη ρωσική οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εδώ εξετάζουμε επίσης μέτρα ελέγχου των εξαγωγών που θα είχαν μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, αρνούμενοι στη Ρωσία προϊόντα που χρειάζεται για να εκπληρώσει τις στρατηγικές της φιλοδοξίες».

Επιπλέον, επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα παραιτηθεί από το να υποστηρίζει την κυριαρχία της Ουκρανίας, την εδαφική της ακεραιότητα και το δικαίωμά της για αυτοδιάθεση. «Η Ουκρανία είναι εταίρος και γείτονάς μας: η ασφάλειά της είναι και η δική μας ασφάλεια» υπογράμμισε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Επίσης, αναφορικά με τις κυβερνοεπιθέσεις, σημείωσε ότι «σπάνια χρησιμοποιούνται μόνο για να προκαλέσουν βλάβη σε τεχνικά συστήματα. Αποσκοπούν επίσης στην πρόκληση ψυχολογικών επιπτώσεων, στην προσπάθεια απονομιμοποίησης των ουκρανικών αρχών και στη διάδοση της δυσπιστίας και του φόβου στον γενικό πληθυσμό».

«Η ΕΕ υποστηρίζει ενεργά την Ουκρανία στην αντιμετώπιση των απειλών στον κυβερνοχώρο. Εκτός από τον κυβερνοδιάλογο ΕΕ-Ουκρανίας, έχουμε δημιουργήσει ισχυρή συνεργασία, επιτρέποντάς μας να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αυξήσει την άμυνά της έναντι απειλών και επιθέσεων στον κυβερνοχώρο», επισήμανε ο κ. Μπορέλ.

