Μπλίνκεν σε Αμπάς: Να τερματιστούν οι επιθέσεις με ρουκέτες

Την τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς γνωστοποίησε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και ζήτησε να τερματιστούν οι εκτοξεύσεις ρουκετών.

Επρόκειτο για την πρώτη επαφή υψηλού επιπέδου ανάμεσα στην κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν και τους Παλαιστίνιους.

«Μίλησα με τον πρόεδρο (σ.σ. της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ) Αμπάς για την κατάσταση που εκτυλίσσεται στην Ιερουσαλήμ, στη Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Εξέφρασα τα συλλυπητήριά μου για τις απώλειες ζωών. Υπογράμμισα πως είναι ανάγκη να τερματιστούν οι επιθέσεις με ρουκέτες και να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις», ανέφερε ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ μέσω Twitter.

«Οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι αξίζουν εξίσου ελευθερία, αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ευημερία», πρόσθεσε.

I spoke with President Abbas about the ongoing situation in Jerusalem, the West Bank and Gaza. I expressed condolences for the loss of life. I emphasized the need to end rocket attacks and deescalate tensions.