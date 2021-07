Μπάιντεν: Yποστηρίζουμε τον κουβανικό λαό που διεκδικεί τα δικαιώματά του

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμπαραστέκονται στο πλευρό του λαού της Κούβας και στις εκκλήσεις του για ελευθερία και την απαλλαγή του από τη δίνη της πανδημίας του κορονοϊού και τις δεκαετίες καταστολής, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Κούβα.

«Ο λαός της Κούβας υπερασπίζεται θαρραλέα τα θεμελιώδη και οικουμενικά δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά, περιλαμβανομένου του δικαιώματος της ειρηνικής διαμαρτυρίας και του δικαιώματος (του λαού) να ορίζει ελεύθερα το μέλλον του, πρέπει να είναι σεβαστά» δήλωσε ο πρόεδρος Μπάιντεν προσθέτοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν το κουβανικό καθεστώς να ακούσει τους πολίτες και να υπηρετήσει τις ανάγκες τους σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και όχι να πλουτίζει το ίδιο».

We stand with the Cuban people as they bravely assert their fundamental and universal rights, and as they all call for freedom and relief from the tragic grip of the pandemic and from the decades of repression and economic suffering. https://t.co/KGY3MFfsw0