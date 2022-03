Τουρκική Προεδρία: Μητσοτάκης - Ερντογάν: Συμφώνησαν να βελτιώσουν τις διμερείς σχέσεις παρά τις διαφορές

Σε καλό κλίμα, όπως μεταφέρουν κυβερνητικές πηγές, έγινε η συνάντηση, διάρκειας δύο σχεδόν ωρών, μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη - Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη. Στο επίκεντρο της συζήτησης ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και με όλα τα «καυτά» θέματα στο τραπέζι.

Σύμφωνα με την τουρκική Προεδρία, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βελτιώσουν τις διμερείς σχέσεις παρά τις διαφορές, ενώ επισημαίνεται ο σημαντικός ρόλος της Ελλάδας και της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. «Ωφέλιμη για την περιοχή η βελτίωση της συνεργασίας» των δύο χωρών, σημειώνει η τουρκική πλευρά, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο, ο πρόεδρος Ερντογάν, κατά την υποδοχή του Μητσοτάκη, δήλωσε ότι διατηρεί την πίστη του στην πρόοδο στα προβλήματα του Αιγαίου, τη μειονότητα, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη λαθρομετανάστευση και τη βελτίωση των σχέσεων.

Turkish president says he maintains his belief in progress in issues of Aegean Sea, fight against terrorism, illegal migration, in improving relations