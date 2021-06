Μικρά έθνη με μεγάλες ελπίδες και μία... αγγλική σύνδεση προς τα προημιτελικά του Euro

Οι παραλληλισμοί μεταξύ των δύο αντιπάλων του πρώτου νοκ – άουτ αγώνα του Euro 2020 δεν είναι ευδιάκριτοι. Δεν είναι απλώς το διαφορετικό ταπεραμέντο και η (θεωρητικά) διαφορετική σχολή ποδοσφαίρου. Είναι και μία... «οφειλή» σε ένα πρωτάθλημα μίας άλλης χώρας που φαίνεται πως έχει διαμορφώσει μεγάλο μέρος του ρόστερ των αντιπάλων. Ουαλία και Δανία, με πληθυσμό 3,1 και 5,8 εκατομμυρίων κατοίκων αντίστοιχα, θα αναμετρηθούν το Σάββατο (26/6, 19:00, ΑΝΤ1) στο Αμστερνταμ για ένα εισιτήριο για τους «8», με παίκτες που είναι γνώριμοι από την αγγλική Championship.

Αρκετοί παίκτες της Δανίας, με πρώτο και καλύτερο τον άλλοτε επιθετικό της Μίντλεσμπρο και νυν της Μπαρτσελόνα, Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ, έχουν περάσει από τη 2η κατηγορία της Αγγλίας. Πέντε ή έξι Ουαλοί που ενδεχομένως να είναι στο βασικό σχήμα του ματς με τους Σκανδιναβούς, έπαιξαν φέτος στην Championship. Για όλους αυτούς η παρουσία εκεί δεν ήταν ποτέ μειονεκτική, καθώς θεωρούσαν πως η λίγκα είναι ένας αξιοκρατικός... «ημιώροφος» για την παρουσία στη «λαμπερή» Premier League.

Δύο διεθνείς της Δανίας και τέσσερις τις Ουαλίας αγωνίστηκαν πριν από έναν μήνα και κάτι στα Playoffs ανόδου της λίγκας. Ο Ντέιβιντ Μπρουκς, μέσος της Ουαλίας και της Μπόρνμουθ, εξηγεί ότι «αν συγκρίνετε τη 2η και την 3η κατηγορία της Αγγλίας με οποιοδήποτε άλλη ισοδύναμης ποδοσφαιρικά χώρας, θα καταλάβετε πως είναι οι καλύτερες 2ες και 3ες στον κόσμο». Συνολικά, από το ρόστερ των Ουαλών, 15 παίκτες πέρασαν τη σεζόν 2020 – 2021 στην Championship ή τη League 1!

