Μετάλλαξη Όμικρον: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από έρευνα στη Ν. Αφρική

Την προστασία που παρέχουν τα εμβόλια έναντι της μετάλλαξης Όμικρον χαρτογραφούν οι επιστήμονες. Σύμφωνα με έρευνα, σε μικρό δείγμα ατόμων, σε δύο δόσεις του εμβολίου Pfizer παρατηρήθηκε μείωση κατά 41 φορές των αντισωμάτων που μπλοκάρουν τον ιό σε σχέση με το αρχικό στέλεχος της Γουχάν. Δεν υπάρχει «κανένας λόγος να αμφιβάλλουμε ότι τα υπάρχοντα εμβόλια προστατεύουν» εκτίμησε από τη μεριά του ο επικεφαλής της διεύθυνσης αντιμετώπισης επειγόντων στον ΠΟΥ.

Το εμβόλιο Pfizer/BioNTech μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικό έναντι της παραλλαγής Όμικρον σε σχέση με άλλα στελέχη του κορονοϊού, παρόλα αυτά παρέχει ένα βαθμό προστασίας, σύμφωνα με μια νέα εργαστηριακή νοτιοαφρικανική επιστημονική έρευνα που προσφέρει μια πρώιμη αν και ατελή ανάλυση για το πώς τα εμβόλια αντιμετωπίζουν το νέο στέλεχος.

Οι ερευνητές ανέφεραν «εκτεταμένη αλλά όχι πλήρη» μείωση των αντισωμάτων στην περίπτωση δύο δόσεων του εμβολίου, αλλά η προοπτική προστασίας φαίνεται καλύτερη μετά την τρίτη δόση. Επίσης, τα νέα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν όχι ότι το εμβόλιο δεν είναι ικανό να προστατεύσει από βαριά νόσο και θάνατο, απλώς ότι οι διπλά εμβολιασμένοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μολυνθούν από την Όμικρον από ό,τι με τη Δέλτα. Οι επιστήμονες χαρακτήρισαν τα ευρήματα κάπως ανησυχητικά, αλλά όχι αιτία πανικού.

Οι επιστήμονες του Αφρικανικού Ινστιτούτου Ερευνών Υγείας, σύμφωνα με τους «Financial Times», τους «New York Times» και το πρακτορείο Reuters, πήραν δείγματα πλάσματος αίματος από 12 άτομα που είχαν κάνει δύο δόσεις του εμβολίου Pfizer/BioNTech και στη συνέχεια δοκίμασαν εργαστηριακά την ικανότητα του πλάσματος να εξουδετερώνει την Όμικρον. Το εργαστηριακό πείραμα (που ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί σε επιστημονικό περιοδικό) βρήκε ότι η λοίμωξη με Όμικρον οδηγεί σε μεγάλη μείωση κατά 41 φορές των αντισωμάτων που μπλοκάρουν τον ιό σε σχέση με το αρχικό «κινεζικό» στέλεχος της Γουχάν.

Επίσης, η Όμικρον βρέθηκε να διαφεύγει των αντισωμάτων «πολύ περισσότερο» από ό,τι η παραλλαγή Βήτα που προηγουμένως ήταν κυρίαρχη στη Νότια Αφρική. Πάντως, ο επικεφαλής ερευνητής καθηγητής ιολογίας 'Αλεξ Σίγκαλ ανέφερε ότι, παρά την «πολύ σημαντική μείωση» των αντισωμάτων, η Όμικρον δεν διαφεύγει τελείως από το εμβόλιο. «Μολονότι νομίζω πως θα υπάρξουν πολλές λοιμώξεις, δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό πρόκειται να μεταφραστεί σε κατάρρευση του συστήματος υγείας. Εκτιμώ ότι η κατάσταση θα είναι υπό έλεγχο», όπως είπε.

There are a few results:

1. Omicron still uses ACE2

2. There is a very large drop in neutralization of Omicron by BNT162b2 immunity relative to ancestral virus

3. Omicron escape from BNT162b2 neutralization is incomplete. Previous infection + vaccination still neutralizes