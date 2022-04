Μεντβεντσούκ: Ζητά από τον Πούτιν να τον ανταλλάξει με στρατιώτες και αμάχους στη Μαριούπολη (βίντεο)

Βίντεο που έδωσαν στην δημοσιότητα οι Ουκρανικές αρχές ασφαλείας δείχνει τον φιλορώσο πολιτικό Βίκτορ Μεντβεντσούκ που είναι αιχμάλωτος, να ζητάει από τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, να τον κάνει ανταλλαγή με τους Ουκρανούς στρατιώτες και αμάχους που βρίσκονται υπό πολιορκία στη Μαριούπολη, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Θέλω να απευθυνθώ στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με το αίτημα να με ανταλλάξουν από την ουκρανική πλευρά με τους υπερασπιστές της Μαριούπολης και των κατοίκων της», δήλωσε ο Μεντβεντσούκ σε αυτό το σύντομο βίντεο που δεν φέρει ημερομηνία, στο οποίο είναι ντυμένος με μαύρα ρούχα και κάθεται σε ένα τραπέζι.

Ο Μεντβεντσούκ, πρόεδρος του Αντιπολιτευόμενου Κόμματος για τη Ζωή και κουμπάρος του Πούτιν καταδικάστηκε σε κατ' οίκον περιορισμό για «προδοσία» αφού συνελήφθη σε ειδική επιχείρηση στις 13 Απριλίου.

Την ίδια ώρα, δύο βρετανοί μαχητές που συνελήφθησαν στην Ουκρανία από τις ρωσικές δυνάμεις εμφανίζονται να ζητούν την ανταλλαγή τους με τον Μεντβεντσουκ. Συγκεκριμένα, ο Σον Πάινερ και ο Έιντεν Άσλιν, διατύπωσαν αυτό το αίτημα τους σε βίντεο στη ρωσική κρατική τηλεόραση τη Δευτέρα. Δεν ήταν σαφές, όπως επισημαίνει στο σχετικό του ρεπορτάζ το πρακτορείο Reuters, κατά πόσο διατύπωσαν αυτό το αίτημα αυτοβούλως.

Το Σάββατο, ο Πάινερ είχε εμφανιστεί πάλι σε προπαγανδιστικό βίντεο που προβλήθηκε από την ρωσική τηλεόραση.

«Γεια, είμαι ο Σον Πίνερ. Είμαι πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου. Με συνέλαβαν στη Μαριούπολη. Είμαι μέλος της 36ης Ταξιαρχίας Πρώτου Τάγματος Ουκρανών Πεζοναυτών. Πολεμούσα στη Μαριούπολη για πέντε έως έξι εβδομάδες και τώρα βρίσκομαι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ», είπε μπροστά στην κάμερα σύμφωνα με τον Guardian εμφανώς κουρασμένος και μελανιασμένος.

Δεν είναι γνωστό πότε γυρίστηκε το βίντεο ή τι οδήγησε στη σύλληψη του Πίνερ που πολέμησε στο πλευρό του φίλου του Έιντεν Άσλιν, 28 ετών, από το Νοτιγχαμσάιαρ, ο οποίος φέρεται να παραδόθηκε στον ρωσικό στρατό την περασμένη εβδομάδα αφού τελείωσαν τα πυρομαχικά στο τάγμα του.

Ο Πίνερ, με καταγωγή από το Μπεντφορντσάιαρ, πιστεύεται ότι μετακόμισε στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια και έζησε με τη σύζυγό του στο Ντονμπάς. Τον Ιανουάριο είχε δηλώσει στην βρετανική Daily Mail ότι υπερασπιζόταν πολεμώντας την οικογένεια του και την υιοθετημενη πόλη του. Είχε εκφράσει ωστόσο φόβο για τη ζωή του. «Φοβάμαι για τη ζωή μου. Οι Ρώσοι θα μας φερθούν διαφορετικά αν μας αιχμαλωτίσουν επειδή είμαστε Βρετανοί. Αυτό είναι πάντα στο μυαλό μου, ότι θα με αιχμαλωτίσουν».