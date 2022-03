Με φυλάκιση κατηγορείται η ρωσίδα δημοσιογράφος που σήκωσε αντιπολεμικό πλακάτ

Η Μαρίνα Οβσιάνικοβα, η οποία εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων σε ένα ρωσικό κανάλι κρατώντας ένα πλακάτ με το οποίο καταδίκαζε τον πόλεμο στην Ουκρανία, προσήχθη σε δικαστήριο και κατηγορείται για «παράνομη διαδήλωση».

Η ακροαματική διαδικασία είναι σε εξέλιξη, ανέφερε το δικαστήριο της περιφέρειας Οστάνκινο της Μόσχας. Εφόσον κριθεί ένοχη, μπορεί να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης 10 ημερών.

Μέχρι στιγμής η Οβσιάνικοβα δεν κατηγορείται για διάδοση «ψευδών πληροφοριών» που αφορούν τον στρατό. Το αδίκημα αυτό τιμωρείται με ποινή κάθειρξης 15 ετών.

Την αντίδραση της Γαλλικής προεδρίας έχει προκαλέσει η ενδεχόμενη φυλάκιση της δημοσιογράφου Μαρίνα Οβσιάνικοβα στη Ρωσία μετά από την αντιπολεμική της παρέμβαση με σχετικό πλακάτ σε ζωντανή σύνδεση στο κρατικό κανάλι της Ρωσίας.

Η Γαλλία καταδικάζει σθεναρά κάθε φυλάκιση δημοσιογράφου τονίζει σε ανάρτησή του το Ελιζέ ενώ συμπληρώνει ότι η Γαλλία θα επέμβει ώστε η ρωσίδα δημοσιογράφος να ξαναβρεί την ελευθερία της.

Υπενθυμίζεται ότι χτες την ώρα που η παρουσιάστρια εκφωνούσε το δελτίο ειδήσεων η νεαρή γυναίκα βρέθηκε πίσω της και σήκωσε το χάρτινο πανό που έγραφε επίσης: «Μην πιστεύετε την προπαγάνδα, εδώ σας λένε ψέματα, Ρώσοι ενάντια στον πόλεμο».

Μόλις έγινε αντιληπτή, το πρόγραμμα διακόπηκε.

During a #Russian propaganda live broadcast, a girl with an anti-war banner ran into the studio pic.twitter.com/UMmgSjGlLJ