«Μαύρο» σε δύο φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης στη Ρωσία

Η Ρωσία έχει μπλοκάρει δύο ανεξάρτητους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης επειδή διαδίδουν «σκόπιμα ψευδείς πληροφορίες» σχετικά με την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο γενικός εισαγγελέας της Ρωσίας διέταξε την εποπτεία των μέσων ενημέρωσης της χώρας να «περιορίσει την πρόσβαση» στο τηλεοπτικό κανάλι Dozhd, γνωστό και ως TVRain, και στο ραδιοφωνικό σταθμό Ekho Moskvy.

Ανέφερε ότι η απαγόρευση έρχεται λόγω της «σκόπιμης και συστηματικής» δημοσίευσης «πληροφοριών που καλούν για εξτρεμιστικές δραστηριότητες, βία» και «σκόπιμα ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες του ρωσικού στρατιωτικού προσωπικού» στην Ουκρανία.

Η Ρωσία απορρίπτει τον όρο εισβολή, λέει ότι οι ενέργειές της δεν έχουν σχεδιαστεί για να καταλάβουν εδάφη, αλλά για να καταστρέψουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ουκρανίας και να συλλάβουν αυτούς που θεωρεί επικίνδυνους εθνικιστές - ένα πρόσχημα που απορρίφθηκε από την Ουκρανία και τη Δύση ως αβάσιμη προπαγάνδα.

Ο αρχισυντάκτης του Ekho Moskvy, Αλεξέι Βενεντίκτοφ, δήλωσε στο Telegram ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός αποσύρθηκε.

Echo of Moscow and TV Rain have reportedly been cut off the airwaves as Russia imposes a de facto military censorship over its invasion of Ukraine. Russian media have been banned from using the words “war, invasion or attack.” Predictably Orwellian turn as Russia bombs Ukraine. https://t.co/SnAsAJfffY

Ekho Moskvy, a radio station that for decades has been the emblem of the Russian capital’s liberal opposition and intelligentsia, has been taken off the air, its director said. Unprecedented as far as I know. https://t.co/e2pYzvpiic