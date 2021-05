Μαρίνα Αμπράμοβιτς, Γιόνας Κάουφμαν, στην Αθήνα

Την περιμέναμε πριν από ένα χρόνο, για την παγκόσμια πρεμιέρα του θεάματος «Οι επτά θάνατοι της Μαρίας Κάλλας» αλλά ο κορονοϊός δεν το επέτρεψε. Την παράσταση της Μαρίνας Αμπράμοβιτς θα τη δούμε όμως, χάρη στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Ο Γιόνας Κάουφμαν και εκείνη είναι οι ξένοι σταρ του καλοκαιρινού προγράμματος της ΕΛΣ, που ξεκινά στα 20 Ιουνίου και ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο.

H Εθνική Λυρική Σκηνή, στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας των ζωντανών θεαμάτων σε ανοιχτούς χώρους και βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων, ανακοίνωσε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα Ιουνίου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου 2021. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για τη στήριξη της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ και τη δημιουργία του επετειακού της προγράμματος για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Οι προγραμματισμένες για το Ηρώδειο παραγωγές Ριγολέττος και Τόσκα, η συναυλία Τραγούδια του Αγώνα του Μίκη Θεοδωράκη, η παρουσίαση του προγράμματος της ΕΛΣ και του ΝΕΟΝ The Artist on the Composer –τα οποία υλοποιούνται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)–, καθώς και ο Διαγωνισμός Σύνθεσης Λυρικού Τραγουδιού με θέμα «1821, Ελληνική Επανάσταση και μελοποιημένη ποίηση» σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, μεταφέρονται για τη σεζόν 2021/22.

Ύμνος εις την Ελευθερίαν

20 Ιουνίου 2021

Η Ορχήστρα και η Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη θα ερμηνεύσουν αποσπάσματα από το έργο του Νικόλαου Μάντζαρου Ύμνος εις την Ελευθερίαν σε ποίηση Διονυσίου Σολωμού, καθώς και μέρος από τους 36 Ελληνικούς χορούς του Νίκου Σκαλκώτα.

Ο Βυζαντινός Χορός του Ιδρύματος Μουσικής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε μουσική διεύθυνση του πρωτοψάλτη και δασκάλου της ψαλτικής τέχνης Κωνσταντίνου Αγγελίδη θα αποδώσει βυζαντινούς εκκλησιαστικούς ύμνους αφιερωμένους στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, στους αγίους νεομάρτυρες Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄, Κοσμά τον Αιτωλό, Χρυσόστομο Σμύρνης, Φιλοθέη την Αθηναία και στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο.

Είσοδος μόνο με προσκλήσεις. Στον Αύλειο χώρο Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών

Πρώτη παρουσίαση / Ανάθεση της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ

Κύκλος «Η Επανάσταση με τα μάτια των άλλων»

Περιηγητικά

Τρεις μουσικές αφηγήσεις ξένων περιηγητών στην Ελληνική Επανάσταση

6, 8, 13 Ιουλίου. Ερμηνεύουν Αγλαΐα Παππά, Ρουμπίνη Βασιλακοπούλου Αντιγόνη Καράλη, Νίκος Μέλλος, Χρήστος Ντούλας σε κείμενο- σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Χατζή.

Συμμετέχει το μουσικό σύνολο Sibílima: Στέλιος Παπαναστάσης (βιόλα), Λευτέρης Ανδριώτης (κρητική λύρα), Γιώργος Ταμιωλάκης (βιολοντσέλο)

Φόρος τιμής της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ στην ξεχωριστή εκείνη κατηγορία φιλελλήνων που ταξίδεψαν από την Ευρώπη και την Αμερική για να συμπαραταχθούν και να πολεμήσουν με τους εξεγερμένους Έλληνες του 1821, τα Περιηγητικά λαμβάνουν χώρα σε τρεις εξωθεατρικούς χώρους της Αθήνας με αξιοσημείωτο ιστορικό παρελθόν και επικεντρώνονται σε τρεις συνομοταξίες εθελοντών που διαδραμάτισαν ανεκτίμητο ρόλο στη διάρκεια, αλλά και την επαύριο, της Επανάστασης: στρατιωτικούς, γιατρούς και διπλωμάτες. Το πλούσιο ιστορικό υλικό (επιστολές, χρονικά και απομνημονεύματα) και οι τεχνικές του θεάτρου-ντοκουμέντου συναρμόζονται στο μουσικό υπόβαθρο της σκηνικής μουσικής του Μπετόβεν (και της πιανιστικής μεταγραφής του Φραντς Λιστ) για το έργο Ερείπια των Αθηνών ώστε να υποστηρίξουν μια πολυπρόσωπη αφήγηση που επιχειρεί να φωτίσει πολύπλευρα τόσο τη δημόσια όσο και την ανθρώπινη όψη της φιλελληνικής συνεισφοράς στο εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα.

Είσοδος ελεύθερη

Η πόλη και η πόλη

Χρήστος Πασσαλής, Σύλλας Τζουμέρκας

8, 9, 10, 11 Ιουλίου 2021, Πανοραμικά Σκαλιά – ΚΠΙΣΝ

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σύλληψη, σενάριο, σκηνοθεσία: Χρήστος Πασσαλής, Σύλλας Τζουμέρκας

Έξι επεισόδια από τη ζωή και τα δεινά που υπέστη η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης ενώνονται κινηματογραφικά με την πόλη του σήμερα, δημιουργώντας μια πολυπρόσωπη κινηματογραφική αφήγηση στην οποία δυο πόλεις συνυπάρχουν στο ίδιο πλαίσιο: η πόλη της Θεσσαλονίκης του περασμένου αιώνα και η πόλη της Θεσσαλονίκης όπως είναι τώρα. Μια εγκατάσταση σε συν-σκηνοθεσία των Χρήστου Πασσαλή και Σύλλα Τζουμέρκα, δύο σκηνοθετών που γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1978 και επιστρέφουν για πρώτη φορά δημιουργικά σ’ αυτή. Ένα κινηματογραφικό εγχείρημα που θαμπώνει τα όρια μεταξύ μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και ταινίας-δοκιμίου (essay film) και παρουσιάζεται εδώ για πρώτη φορά σε μια αρχική μορφή εικαστικής εγκατάστασης με τρεις οθόνες σε ταυτόχρονη προβολή.

Είσοδος ελεύθερη

Μπαλέτο

Μάνος Χατζιδάκις Χορός με τη σκιά μου

Χορογραφία, σκηνικό: Κωνσταντίνος Ρήγος

25, 27, 29 Ιουλίου 2021

Ώρα έναρξης: 21.00Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών

Το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστρέφει μετά από πολυετή απουσία στη σκηνή του Ωδείου Ηρώδου Αττικού, με την εξαιρετικά επιτυχημένη παραγωγή Χορός με τη σκιά μου, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ, τον Νοέμβριο του 2019.

Στον Χορό με τη σκιά μου, ο Διευθυντής του Μπαλέτου της ΕΛΣ Κωνσταντίνος Ρήγος χορογραφεί τέσσερα μοναδικά έργα του σπουδαίου Μάνου Χατζιδάκι για το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Στον Κύκλο του C.N.S. η αγριεμένη θάλασσα αποτελεί το σκηνικό για την απώλεια και την οδύνη, στον Καπετάν Μιχάλη ο νυχτερινός υγρός άνεμος του νότου «πέφτει πάνω στις γυναίκες σαν άντρας και πάνω στους άντρες σαν γυναίκα», στο Καταραμένο φίδι η μορφή του Καραγκιόζη στέκει σαν σύμβολο της διαχρονικής λαϊκής τέχνης, ενώ στο Χαμόγελο της Τζοκόντας η Νέα Υόρκη γίνεται το πολυτελές και πολύβουο περιβάλλον για τη μοναξιά και την απόγνωση.

Έναρξης προπώλησης: 25 Ιουνίου 2021

Ρεσιτάλ Γιόνας Κάουφμαν

13 Σεπτεμβρίου 2021, Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Με την Ορχήστρα της ΕΛΣ

Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας. Ο «βασιλιάς των τενόρων», ο σούπερ σταρ της όπερας, ο συγκλονιστικός ερμηνευτής με τη μοναδική φωνή και την απαράμιλλη σκηνική παρουσία έρχεται –στην απόλυτη ακμή της καριέρας του– για ένα μοναδικό ρεσιτάλ για πρώτη φορά στο Ηρώδειο, χάρη στη χορηγία της ROLEX. Τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, το ελληνικό κοινό θα καλωσορίσει τον Γερμανό τενόρο Γιόνας Κάουφμαν, για τον οποίο κάθε υπερθετικός βαθμός και κάθε αποθεωτική κριτική επιβεβαιώνονται διαρκώς επί σκηνής.

Έναρξη προπώλησης: 12 Ιουλίου 2021

Περφόρμανς / Νέα παραγωγή

Κύκλος Μουσική και Εικαστικές τέχνες

Μαρίνα Αμπράμοβιτς, Οι επτά θάνατοι της Μαρίας Κάλλας

24, 25, 26, 28, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Το φιλόδοξο οπερατικό πρότζεκτ της ιέρειας της performance art Μαρίνας Αμπράμοβιτς για την απόλυτη ντίβα Μαρία Κάλλας αποτελεί μια διεθνή συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με την Κρατική Όπερα της Βαυαρίας (Μόναχο), τη Γερμανική Όπερα του Βερολίνου και την Εθνική Όπερα των Παρισίων.

Σε επτά μικρού μήκους ταινίες και μαζί με τον Ουίλλεμ Νταφόε, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θα πεθάνει επτά φορές, και στο τέλος της παράστασης, με τον αληθινό θάνατο της Μαρίας Κάλλας στο Παρίσι το 1977, θα βρεθεί στη σκηνή παίζοντας τον εαυτό της.

Εκτός από τις πασίγνωστες άριες από τον 19ο και τον 20ό αιώνα, ο Σέρβος συνθέτης Μάρκο Νικοντίεβιτς συνθέτει πρωτότυπη μουσική, αναδεικνύοντας μέσα από αυτήν το πώς η άνευ όρων αγάπη της Κάλλας για την τέχνη της δεν της επέτρεψε ποτέ τον διαχωρισμό μεταξύ του προσώπου που ήταν επί σκηνής και του προσώπου που ήταν στην πραγματική της ζωή. Η Αμπράμοβιτς αναφέρει: «Για πάνω από 25 χρόνια ήθελα να δημιουργήσω ένα έργο για τη ζωή και την τέχνη της Μαρίας Κάλλας. Πάντα με γοήτευε η προσωπικότητά της, η ζωή της, ακόμα και ο θάνατός της. Όπως πολλές από τις ηρωίδες της όπερας που δημιούργησε επί σκηνής, έτσι και η ίδια πέθανε από αγάπη. Πέθανε από μια ραγισμένη καρδιά».

Έναρξη προπώλησης: 27 Ιουλίου 2021