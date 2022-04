Μαλοφέεβ: Η Ρωσία διεξάγει «ιερό πόλεμο» κατά «σατανιστών» και «ειδωλολατρών»

Ένα νέο αφήγημα σχετικά με την εισβολή στην Ουκρανία προσπάθησε να αναδείξει ο Κοντσαντίν Μαλοφέεβ, ενός εκ των πλουσιοτέρων Ρώσων, καθώς σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Francis Scarr του BBC, υποστήριξε ότι «οι Ρώσοι πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η χώρα τους διεξάγει έναν "ιερό πόλεμο" στην Ουκρανία εναντίον "σατανιστών" και "ειδωλολατρών"».

«Ο ορθόδοξος μεγιστάνας Konstantin Malofeyev λέει ότι οι Ρώσοι πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η χώρα τους διεξάγει έναν "ιερό πόλεμο" στην Ουκρανία ενάντια στους "σατανιστές" και "ειδωλολάτρες"», αναφέρει στο μήνυμά του ο δημοσιογράφος του BBC.

Orthodox tycoon Konstantin Malofeyev says Russians should recognise that their country is waging a "holy war" in Ukraine against "satanists" and "pagans" pic.twitter.com/KOxY71V1hn