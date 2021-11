Mακρόν για Μόρισον: Μου είπε ψέματα για τα υποβρύχια

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε τον Αυστραλό πρωθυπουργός Σκοτ ​​Μόρισον ότι του είπε ψέματα για την ακύρωση σύμβασης κατασκευής υποβρυχίων τον Σεπτέμβριο μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο των G20. «Δεν νομίζω, ξέρω», είπε ο Μακρόν απαντώντας σε ερώτηση αν πιστεύει ότι ο Μόρισον του είπε ψέματα.

Σύμφωνα με το Reuters και το CNN ο Εμανουέλ Μακρόν έδειξε ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο συμμάχων.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για πρώτη φορά - από τότε που η Αυστραλία ακύρωσε τη συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη Γαλλία ως μέρος μιας νέας συμμαχίας για την ασφάλεια με τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες που αποκαλύφθηκε τον Σεπτέμβριο - κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της G20, στη Ρώμη.

«Η συμμαχία, που ονομάστηκε AUKUS, η οποία θα μπορούσε να δώσει στην Αυστραλία πρόσβαση σε πυρηνικά υποβρύχια, έπιασε το Παρίσι απροετοίμαστο, ωθώντας το να ανακαλέσει πρεσβευτές από την Ουάσιγκτον και την Καμπέρα εν μέσω κατηγοριών ότι η Γαλλία είχε προδοθεί», υπενθύμισε το Reuters.

«Σέβομαι πολύ τη χώρα σας», είπε ο Γάλλος πρόεδρος την Κυριακή σε μια ομάδα Αυστραλών δημοσιογράφων που είχαν ταξιδέψει στην Ιταλία για τη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών των 20 κορυφαίων οικονομιών. «Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τη χώρα σας. Έχω πολύ σεβασμό και αισθάνομαι έντονη φιλία για τον λαό σας. Απλώς λέω ότι όταν υπάρχει σεβασμός, θα πρέπει να είστε αληθινοί και να συμπεριφέρεστε ανάλογα με αυτόν», είπε ο Μακρόν.

I ask French President Emmanuel Macron whether Scott Morrison lied to him: “I don’t think, I know.” pic.twitter.com/3tcg4xrl90