Μαίνονται οι μεγάλες πυρκαγιές και οι ακραίοι καύσωνες σε Ισπανία και Πορτογαλία

AP Newsroom

Μεγάλες πυρκαγιές μαίνονται στην κεντρική Πορτογαλία και τη δυτική Ισπανία απειλώντας χωριά εν μέσω καύσωνα, με τη θερμοκρασία στην κεντρική συνοικία Σανταρέμ βορειοανατολικά της Λισαβόνας να αναμένεται να φτάσει τους 46 βαθμούς Κελσίου.

Αρκετές μεγάλες πυρκαγιές μαίνονταν στην κεντρική Πορτογαλία και τη δυτική Ισπανία απειλώντας χωριά εν μέσω καύσωνα με τους μετεωρολόγους να αναμένουν να ωθήσουν τις θερμοκρασίες κοντά ή πάνω από τα υψηλά ρεκόρ την Τετάρτη.



Σχεδόν όλη η ηπειρωτική Πορτογαλία ήταν σε κόκκινο συναγερμό για ακραίες συνθήκες ζέστης, με τη θερμοκρασία στην κεντρική συνοικία Σανταρέμ βορειοανατολικά της Λισαβόνας να αναμένεται να φτάσει τους 46 βαθμούς Κελσίου ανακοίνωσε το μετεωρολογικό ινστιτούτο IPMA. Πάντως, η θερμοκρασία ρεκόρ της χώρας των 47,3 C καταγράφηκε το 2003.



Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποίησε την Τρίτη ότι ο καύσωνας εξαπλώνεται και εντείνεται σε μεγάλες περιοχές της Ευρώπης.



Με την κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο να προκαλεί ξηρασίες, ο αριθμός των ακραίων πυρκαγιών αναμένεται να αυξηθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 28 χρόνια, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ τον Φεβρουάριο του 2022.



Στη Λισαβόνα, τα θερμόμετρα αναμενόταν να καταγράψουν 43 C, κοντά στο ρεκόρ της πόλης του 2018 των 44 C.



Στο μεταξύ, περισσότεροι από 1.400 πυροσβέστες με την υποστήριξη 23 αεροσκαφών δίνουν μάχη με δώδεκα δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα που έχει πληγεί από την ξηρασία, με τις δύο μεγαλύτερες στην κεντρική Πορτογαλία να μαίνονται από τουλάχιστον την Τρίτη.



Στη δυτική περιοχή της Εξτρεμαδούρα της Ισπανίας που συνορεύει με την Πορτογαλία, οι πυροσβέστες εκκένωσαν μερικές εκατοντάδες χωρικούς στη διάρκεια της νύχτας για προφύλαξη και συνέχισαν να μάχονται με μια περίπλοκη πυρκαγιά που την Τρίτη έπληξε τη γειτονική επαρχία Σαλαμάνκα στην περιοχή της Καστίγια ντε Λεόν.



Τμήματα των περιοχών της Εξτρεμαδούρα, της Ανδαλουσίας και της Γαλικίας ήταν σε κόκκινο συναγερμό για υπερβολική ζέστη, δήλωσε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, προσθέτοντας ότι οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το προηγούμενο ρεκόρ των 47,4 C για όλη την Ισπανία που σημειώθηκε τον Αύγουστο του 2021 και των 40,7 C στην πρωτεύουσα Μαδρίτη .