Μαίνονται οι μάχες στην Ουκρανία - Για πρώτη φορά οι Ρώσοι παραδέχονται απώλειες

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις την τέταρτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, ρωσικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από λευκορωσικό έδαφος έπληξαν το αεροδρόμιο της πόλης Ζιτομίρ.

Σημειώνεται ότι σήμερα, για πρώτη φορά, από την έναρξη της εισβολής, η ρωσική πλευρά παραδέχεται απώλειες. «Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες Ρώσοι στρατιωτικοί κατά τη διάρκεια της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Παράλληλα, έκανε γνωστό πως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν πλήξει στην Ουκρανία 1.067 στρατιωτικούς στόχους.

Πάντως, επισημαίνεται πως «οι απώλειες που έχουν υποστεί οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είναι πολύ λιγότερες από αυτές που έχουν υποστεί οι εξτρεμιστές εθνικιστές».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Β. Ζελένσκι δέχθηκε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία επί λευκορωσικού εδάφους, αλλά εμφανίζεται απαισιόδοξος για το αποτέλεσμα των συνομιλιών. Η ΕΕ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και οι χώρες του ΝΑΤΟ εντείνουν τη χορήγηση στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλ. Πούτιν έθεσε σε ετοιμότητα τις ρωσικές πυρηνικές δυνάμεις.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:40

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στην αποδέσμευση 450 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια όπλων από την ΕΕ στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ, κάνοντας λόγο για «ιστορική στιγμή», λίγο μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει την αγορά και την παράδοση όπλων σε μία χώρα που δέχεται επίθεση, ανέφερε ο Ζ. Μπορέλ. Με τα 450 εκατ. ευρώ από την ΕΕ θα αγοραστούν όπλα και θα παραδοθούν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις για να αντισταθούν στη ρωσική εισβολή. Επιπλέον, οι «27» συμφώνησαν στην αποδέσμευση 50 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια καυσίμων στην Ουκρανία.

Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ ενέκριναν το νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, τον αποκλεισμό ρωσικών τραπεζών από το διεθνές τραπεζικό σύστημα SWIFT και το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων Ρώσων ολιγαρχών στην ΕΕ.

Οι «27», ενέκριναν, επίσης, την απαγόρευση του εναέριου χώρου της ΕΕ για τις ρωσικές αεροπορικές εταιρείες και όλα τα ρωσικά αεροπλάνα, καθώς και την απαγόρευση της μετάδοσης στην ΕΕ του "Russia Today", του "Sputnik" και των θυγατρικών τους που «παραπληροφορούν», όπως είπε ο Μπορέλ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:36

Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Μιχαήλ Φρίντμαν κατήγγειλε τον πόλεμο στην Ουκρανία σε επιστολή του προς τους εργαζομένους της επενδυτικής εταιρείας του, της LetterOne, και έγινε έτσι ο πρώτος ρώσος ολιγάρχης που τάσσεται κατά της σύγκρουσης, μιας «τραγωδίας» που σύμφωνα με τον ίδιο θα «ρημάξει» τις δύο χώρες.

«Γεννήθηκα στη δυτική Ουκρανία, όπου έζησα μέχρι τα 17 μου. Οι γονείς μου είναι ουκρανοί πολίτες και ζουν στο Λβιβ, την πόλη που προτιμώ», γράφει σ' αυτή την επιστολή που δημοσιεύτηκε σήμερα από την οικονομική εφημερίδα Financial Times και το περιεχόμενό της επιβεβαιώθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από τη LetterOne.

«Όμως πέρασα επίσης μεγάλο μέρος της ζωής μου ως ρώσος πολίτης, κτίζοντας επιχειρήσεις και κάνοντάς τις να ανθίσουν. Είμαι βαθιά δεμένος με τους λαούς της Ρωσίας και της Ουκρανίας και βλέπω τη σημερινή σύγκρουση σαν μια τραγωδία και για τους δύο», συνεχίζει.

«Δεν κάνω πολιτικές δηλώσεις, είμαι ένας επιχειρηματίας με ευθύνες απέναντι στους χιλιάδες εργαζομένους μου στη Ρωσία και την Ουκρανία», προσθέτει.

«Είμαι ωστόσο πεπεισμένος ότι ο πόλεμος δεν μπορεί ποτέ να είναι η απάντηση. Η κρίση αυτή θα κοστίσει ζωές και θα ρημάξει τα δύο έθνη που είναι αδέλφια εδώ και εκατοντάδες χρόνια», καταλήγει, λέγοντας πως επιθυμεί να δει αυτή την «αιματοχυσία» να τελειώνει.

Γεννημένος τον Απρίλιο 1964 σε μια εβραϊκή οικογένεια του Λβιβ και πτυχιούχος ενός τεχνικού πανεπιστημίου της Μόσχας, ο Μιχαήλ Φρίντμαν αναρριχήθηκε μετά το τέλος της ΕΣΣΔ στο πόντιουμ των πιο πλούσιων ανθρώπων του κόσμου, επικεφαλής μιας αυτοκρατορίας που εκτείνεται από τους υδρογονάνθρακες μέχρι τις τράπεζες, περνώντας από τις τηλεπικοινωνίες και τη διανομή.

Είναι ένας από τους συνιδρυτές, το 1991, της Alfa Bank, μίας από τις μεγαλύτερες ρωσικές τράπεζες.

Το 2018 περιελήφθη σ' έναν κατάλογο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών με προσωπικότητες του οικονομικού και πολιτικού κόσμου που θεωρούνται πως βρίσκονται κοντά στο Κρεμλίνο, χωρίς ωστόσο να επιβληθούν σε βάρος του κυρώσεις.

Το περιοδικό Forbes υπολογίζει την περιουσία του σε 11,7 δισεκ. δολάρια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22:06

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το κορυφαίο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαίωσε σήμερα πως η Ουκρανία κατέθεσε προσφυγή εναντίον της Ρωσίας, λέγοντας πως ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι εισέβαλε στην Ουκρανία για να αποτρέψει μια γενοκτονία είναι ψευδής και ζητώντας από τους δικαστές να δώσουν εντολή για «προσωρινά μέτρα» για να προστατευθεί η Ουκρανία.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι κατέθεσε προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Σε δήλωσή του, το δικαστήριο επιβεβαίωσε πως έλαβε την προσφυγή της Ουκρανίας. Δεν έκανε γνωστό πότε θα εξετασθεί η υπόθεση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:47

Το κρατικό ταμείο επενδύσεων της Νορβηγίας, το μεγαλύτερο του κόσμου, θα παγώσει τις επενδύσεις του στη Ρωσία και θα αρχίσει μια πλήρη έξοδο από τη χώρα αυτή στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Μόσχας για την εισβολή στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η νορβηγική κυβέρνηση.

«Ο στόχος είναι το ταμείο να αποσυρθεί πλήρως από τη ρωσική αγορά», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το πετρελαϊκό αυτό ταμείο, η συνολική αξία του οποίου ανέρχεται σε περισσότερα από 1,1 τρισεκατομμύριο ευρώ, διαθέτει συμμετοχές περίπου 2,7 δισεκ. δολαρίων στη Ρωσία, σύμφωνα με το νορβηγικό Τύπο.

Η Νορβηγία, η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να συνταχθεί με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις που έχουν στόχο τη Ρωσία.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:40

Μια μεγάλη φάλαγγα ρωσικών αρμάτων μάχης και οχημάτων καταγράφεται σε δορυφορικές εικόνες από περιοχή 40 μίλια (64 χιλιόμετρα) μακριά από το Κίεβο.

Οι εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν από την αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies Maxar δείχνουν κονβόι μήκους 5 χιλιομέτρων, που αποτελείται από εκατοντάδες στρατιωτικά οχήματα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:37

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το «πράσινο φως» για την απαγόρευση συναλλαγών με την Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, στο πλαίσιο των νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας που ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν το απόγευμα της Κυριακής.

❗️NOW: EU APPROVES BANNING ALL TRANSACTIONS WITH RUSSIAN CENTRAL BANK - via @TheTerminal

Τα μέτρα της ΕΕ που ανακοινώθηκαν σήμερα,έρχονται να προστεθούν σε εκείνα που ανακοινώθηκαν χθες το βράδυ, δηλαδή τον αποκλεισμό των ρωσικών τραπεζών από το σύστημα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών SWIFT, γεγονός που σημαίνει αδυναμία ότι δεν θα εισπράττουν χρήματα για τα εμπορεύματα που εξάγουν στην ΕΕ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:34

Η Δανία θα επιτρέψει στους εθελοντές να ενταχθούν στις διεθνείς ταξιαρχίες που θέλει να σχηματίσει η Ουκρανία για να πολεμήσει εναντίον της ρωσικής εισβολής, δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν, λέγοντας πως δεν βλέπει να υπάρχει «νομικό κώλυμα».

«Είναι μια επιλογή που κάποιος μπορεί να κάνει. Αυτό ισχύει ασφαλώς για όλους τους Ουκρανούς που κατοικούν εδώ, αλλά επίσης για άλλους που σκέπτονται ότι μπορούν να συνεισφέρουν άμεσα στη σύγκρουση», δήλωσε η πρωθυπουργός στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε ακόμη πως η Δανία θα δωρίσει στην Ουκρανία 2.700 αντιαρματικά όπλα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21:12

Για τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στην ευρωπαϊκή ήπειρο εδώ και πολλά χρόνια έκανε λόγο ο Επίτροπος Διαχείρισης κρίσεων Γιάνες Λέναρσιτς, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το έκτακτο συμβούλιο των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ σημειώνοντας ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων Ουκρανών μπορεί να ξεπεράσει τα 7 εκατομμύρια.

«Για την ανθρωπιστική κατάσταση συνολικά, ο επί του παρόντος αναμενόμενος αριθμός των εκτοπισμένων Ουκρανών είναι πάνω από 7 εκατομμύρια», τόνισε ο κ. Λέναρσιτς.

Από την πλευρά της, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα Γιόχανσον ανέφερε ότι μέχρι τώρα 300.000 Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και υπογράμμισε την αλληλεγγύη των των Ευρωπαίων πολιτών.

«Οι περισσότεροι από τις 300.000 που έχουν φτάσει έχουν βιομετρικό διαβατήριο που σημαίνει ότι μπορούν να μείνουν με ελεύθερη βίζα για 90 ημέρες, οι περισσότεροι απορροφώνται από τους συγγενείς τους, ένας περιορισμένος αριθμός έχει κάνει αίτηση για άσυλο, αλλά τα πράγματα θα αλλάξουν», επισήμανε η κ. Γιόχανσον και ανέφερε ότι «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για έναν πολύ υψηλότερο αριθμό ανθρώπων που θα προσπαθήσουν να έρθουν και τους οποίους θα πρέπει να καλωσορίσει η ΕΕ».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:54

H Σουηδία ανακοίνωσε την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία. Όπως τόνισε η πρωθυπουργός της χώρας Μαγκνταλένα Άντερσον είναι η πρώτη φορά που η Στοκχόλμη στέλνει όπλα σε πολεμική σύγκρουση από το 1939 όταν η Σοβιετική Ένωση είχε εισβάλει στη Φινλανδία.

Σύμφωνα με την Άντερσον, η Σουηδία θα στείλει 5.000 αντιαρματικούς εκτοξευτές μίας χρήσης, 5.000 αλεξίσφαιρα γιλέκα, 5.000 κράνη και 135.000 μερίδες φαγητού.

«Το συμπέρασμα είναι ότι η ασφάλειά μας εξυπηρετείται καλύτερα από εμάς που υποστηρίζουμε την ικανότητα της Ουκρανίας να αμυνθεί ενάντια στη Ρωσία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της Σουηδίας έρχεται μετά τις ανακοινώσεις της ΕΕ ότι θα αγοράσει όπλα και θα τα παραδώσει στην Ουκρανία, αλλά και τις προειδοποιήσεις της Μόσχας ότι θα προχωρήσει στις κατάλληλες ενέργειες εάν Σουηδία και Φινλανδία ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:48

«Σταματήστε τον πόλεμο! Σταματήστε τον Πούτιν!»: από το Βερολίνο μέχρι την Πράγα, περνώντας από τη Μαδρίτη και το Βίλνιους, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι με τα χρώματα της Ουκρανίας, το κίτρινο και το μπλε, διαδήλωσαν σήμερα στην Ευρώπη για να καταγγείλουν τη ρωσική εισβολή και να εκφράσουν το φόβο τους για μια επέκταση της σύγκρουσης.

Μόνο στη γερμανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την αστυνομία, συγκεντρώθηκαν στο κέντρο, 70.000 στην Πράγα, 40.000 στη Μαδρίτη, 15.000 στο Άμστερνταμ, 10.000 στην Κοπεγχάγη.

Στο Βερολίνο, οι συγκεντρωμένοι ήταν πενταπλάσιοι απ' ό,τι περίμεναν οι οργανωτές, γεγονός που μαρτυρεί τη συγκίνηση που έχει προκληθεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος ξυπνάει σκοτεινές μνήμες σ' αυτή τη μητρόπολη που μέχρι το 1990 ήταν το επίκεντρο του Ψυχρού Πολέμου.

«Το Βερολίνο στα 670 χιλιόμετρα από τη γραμμή του Μετώπου», «Stop the killer», «Όχι 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος», έγραφαν τα πανό και τα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές.

«Slava Ukraini» (Δόξα στην Ουκρανία), φώναζαν επίσης διαδηλωτές μπροστά στην πρεσβεία της Ρωσίας κρατώντας ουκρανικές σημαίες.

Η Γερμανία φιλοξενεί στο έδαφός της περισσότερα από 300.000 άτομα ουκρανικής καταγωγής ή εθνικότητας, καθώς και μια μεγάλη ρωσική διασπορά, κυρίως στο Βερολλίνο.

Στην Πράγα, η περίφημη πλατεία Βεντσεσλάς, στην καρδιά της τσεχικής πρωτεύουσας, είχε μαυρίσει από τον κόσμο. Πρόκειται για ένα μέρος συμβολικό, καθώς εκεί ήταν κυρίως που διεξήχθη η αντιπαράθεση με τα ρωσικά άρματα μάχης το 1968 κατά την «Άνοιξη της Πράγας».

«Ντροπή» φώναζαν οι διαδηλωτές κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε το θηρίο» και συνέκριναν τον αρχηγό του ρωσικού κράτους με τον Αδόλφο Χίτλερ.

Σχεδόν 10.000 άνθρωποι συμμετείχαν σήμερα σε διαδήλωση υποστήριξης της Ουκρανίας μπροστά από τη ρωσική πρεσβεία στην Κοπεγχάγη. «Εσείς όλοι και όλη η Ευρώπη απειλείσθε από τη Ρωσία», είπε η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν που ήταν παρούσα.

Στο Βίλνιους στη Λιθουανία, εκατοντάδες διαδηλωτές έκαναν πορεία φωνάζοντας «Δόξα στην Ουκρανία». «Οι ουκρανοί αδελφοί μας δεν θα συγχωρούσαν τη σιωπή μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής της λευκορωσικής αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, που ζει εξόριστη στη Λιθουανία.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Αθήνα, τη Ρώμη, το Παρίσι, το Άμστερνταμ, τη Βαρκελώνη, το Μπιλμπάο, την Ποντγκόριτσα, το Τελ Αβίβ, αλλά και στον Ισημερινό, όπου μια μικρή ομάδα ανθρώπων διαδήλωσε μπροστά από τη ρωσική πρεσβεία με πανό που έγραφε «Πούτιν δολοφόνε».

Ακόμη και στο Ιράκ, μερικές δεκάδες εκπατρισμένοι Ουκρανοί συγκεντρώθηκαν μπροστά από ένα κτίριο του ΟΗΕ στο Αρμπίλ, στο Κουρδιστάν. «Σταματήστε τον πόλεμο», έγραφε ένα πανό που κρατούσαν δύο νεαρές γυναίκες. Σ' ένα άλλο έγραφε: «Είμαστε υπερήφανοι για τον ουκρανικό στρατό».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:13

Μερικές χιλιάδες άνθρωποι αψήφησαν και πάλι σήμερα την απαγόρευση των διαδηλώσεων στη Ρωσία για να πουν «όχι στον πόλεμο» στην Ουκρανία με συγκεντρώσεις που οδήγησαν σε περισσότερες από 2.000 συλλήψεις, σύμφωνα με μια μη κυβερνητική οργάνωση.

Σύμφωνα με την εξειδικευμένη μκο OVD-Info, 2.114 διαδηλωτές συνελήφθησαν σε όλη τη Ρωσία, αριθμός που, σύμφωνα με την ίδια, αυξάνει σε 5.250 τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν συλληφθεί από την Πέμπτη επειδή διαδήλωσαν κατά της εισβολής του στρατού της Μόσχας στην Ουκρανία.

Στην Αγία Πετρούπολή, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, περίπου 400 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία για να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους στην εισβολή στην Ουκρανία που διατάχθηκε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Είμαι κατά του πολέμου. Γεννήθηκα το 1941, ξέρω τι είναι », δηλώνει η Βαλέρια Αντρέεβα, μια συνταξιούχος.

«Είμαστε εκατοντάδες ή χιλιάδες, όχι εκατομμύρια, είναι κρίμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι η συγκέντρωσή μας θα αλλάξει οτιδήποτε, όμως είναι κάτι», προσθέτει ο Βλαντίμιρ Βολοχόνοφ, ένας 35χρονος μηχανικός που κρατάει στο χέρι ένα μπουκέτο με μπλε και κίτρινα λουλούδια, τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Μόσχα και σε περίπου 40 άλλες πόλεις της χώρας.

Αυτές οι καθημερινές συγκεντρώσεις είναι σχετικά μικρές σε μέγεθος, όμως το γεγονός και μόνο ότι πραγματοποιούνται είναι αξιοσημείωτο, καθώς η κοινωνία των πολιτών είναι συρρικνωμένη λόγω της καταστολής που επικρατεί στη Ρωσία.

Η παραμικρή διαδήλωση χωρίς άδεια προκαλεί αμέσως την επέμβαση της αστυνομίας και μπορεί να συλληφθεί κάποιος ακόμη κι αν στέκεται μόνος του στο δρόμο με ένα πλακάτ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:05

Ρωσικοί πύραυλοι Iskader εκτοξεύθηκαν από τη Λευκορωσία προς την Ουκρανία. Στόχος σύμφωνα με σύμβουλο του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών ήταν το αεροδρόμιο της πόλης Ζιτομίρ. «Αυτό συνέβη όταν πύραυλοι Iskader που εκτοξεύτηκαν από τη Λευκορωσία στις 17:00. Οι Ρώσοι και Λευκορώσοι φασίστες στόχευσαν το αεροδρόμιο του Βιτομίρ» έγραψε στο Telegram ο Άντον Χερασένκο.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:03

Η BP αποχωρεί από την Rosneft. Όπως ανακοίνωσε η βρετανική εταιρεία, «απαρνιέται» το 19,75% που διατηρεί στον ρωσικό ενεργειακό κολοσσό, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Τα διευθυντικά στελέχη της BP (οι κ.κ. Μπ. Λούνεϊ και Μπ. Ντάντλεϊ), που είχαν θέση παράλληλα και στο διοικητικό συμβούλιο της Rosneft, ανακοίνωσαν πως παραιτούνται από το ΔΣ της ρωσικής εταιρείας, με την σχετική απόφασή τους μάλιστα να έχει άμεση ισχύ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:36

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει επειγόντως αύριο, Δευτέρα, στις 22:00 (ώρα Ελλάδας) με θέμα την ανθρωπιστική κρίση στην Ουκρανία, έπειτα από αίτημα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, έγινε σήμερα γνωστό από διπλωματικές πηγές. Αξιωματούχοι του τμήματος ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ και της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση αυτή, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο διπλωμάτης που ζήτησε να μην κατονομασθεί.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:16

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσει κάθε ευκαιρία για να εξασφαλίσει την ειρήνη, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, η Ουκρανία πρόκειται να συναντηθεί με τη Ρωσία για ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Δεν πιστεύω πραγματικά στο αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης, αλλά ας προσπαθήσουν ώστε αργότερα να μην υπάρχει ούτε ένας πολίτης της Ουκρανίας που να αμφιβάλλει ότι εγώ, ως πρόεδρος, προσπάθησα να σταματήσω τον πόλεμο, όταν υπήρχε μια ακόμη και μικρή ευκαιρία».

Ο Ζελένσκι έκανε αυτή τη δήλωση σε βίντεο ενώ συνομιλίες προβλέπεται να διεξαχθούν σήμερα ανάμεσα σε Ουκρανούς και Ρώσους στα σύνορα ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Λευκορωσία.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19:15

«Η Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας σύμμαχος του ΝΑΤΟ και είναι υποστηρικτής της ουκρανικής ανεξαρτησίας» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter o Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, μετά την επικοινωνία του με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια.

I spoke today with Greek Foreign Minister @NikosDendias about our efforts to support Ukraine in resisting Russia?s unbridled aggression. Greece remains a vital @NATO Ally and supporter of Ukrainian sovereignty.