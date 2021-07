Μαϊάμι: Ένας Έλληνας ανάμεσα στους νεκρούς στο κτίριο που κατέρρευσε

Ένας Έλληνας, ο Ανδρέας Γιαννιτσόπουλος είναι ανάμεσα στα θύματα μετά την κατάρρευση κτιρίου στο Μαϊάμι την προηγούμενη εβδομάδα με τον τραγικό απολογισμό να φτάνει τους 18 νεκρούς ενώ πάνω από 140 άνθρωποι αγνοούνται.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας του Μαϊάμι, ο Ανδρέας Γιαννιτσόπουλος ανασύρθηκε από τα συντρίμμια στις 30 Ιουνίου ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν 21 ετών.

#UPDATE 36: We have identified four additional victims who tragically and unexpectedly lost their lives in the Surfside building collapse. The Guara sisters were only 4 and 10 years old.



Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/RGPfwkIdtm