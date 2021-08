Λονδίνο: Αντιεμβολιαστές προσπάθησαν να εισβάλουν στα γραφεία του BBC

Ένταση προκλήθηκε το απόγευμα στο Λονδίνο όταν ομάδα αντιεμβολιαστών προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτίριο του BBC και ήρθαν σε σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν διαδηλωτές να συγκρούονται με αστυνομικούς ακριβώς έξω από την είσοδο των στούντιο του BBC.

Πρόκειται για μέλη της ομάδας «Official Voice» που αντιτίθενται τόσο στους εμβολιασμούς των παιδιών όσο και στα πιστοποιητικά εμβολιασμού.

Official Voice protesters try storming the BBC studios at white city but them come up against a heavy police presence- they are protesting against vaccine passports and vaccine for kids pic.twitter.com/FGTSJ6WLmu