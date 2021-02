Lockdown: Τι ισχύει για μετακινήσεις, αγορά, σχολεία - Όλα τα νέα μέτρα

Σε τέσσερις κατηγορίες, με βάση το επιδημιολογικό φορτίο, έχει χωριστεί η χώρα με κάθε μια από αυτές να περιλαμβάνει συγκεκριμένη δέσμη μέτρων για τον περιορισμό διασποράς του κορονοϊού. Ειδικά μέτρα έχουν τεθεί σε ισχύ για δυο σαββατοκύριακα στις «κόκκινες» περιοχές, όπως Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τι προβλέπεται για αγορά, σχολεία και μετακινήσεις από Δευτέρα. Παραμένει σε εκκρεμότητα τι θα γίνει με τις λαϊκές αγορές.

Τα νεότερα δεδομένα είναι ότι κλειστά θα είναι σήμερα μετά τις 17.00 το απόγευμα, αλλά και το επόμενο Σαββατοκύριακο 13 και 14 Φεβρουάριου, μίνι μάρκετ, ψιλικατζίδικα και μανάβικα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Επίσης, αναφερόμενος στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, σημείωσε ότι «δεν ήταν εισήγησή μας η αναστολή των λαϊκών αγορών το Σάββατο» προσθέτοντας ότι το θέμα θα επανεξεταστεί τις επόμενες μέρες, μετά και τις εικόνες συνωστισμού που καταγράφηκαν χθες στα σούπερ μάρκετ. Υπενθυμίζεται ότι βάσει των αποφάσεων το επόμενο σαββατοκύριακο (13-14 Φεβρουαρίου) σταματούν να λειτουργούν και οι λαϊκές αγορές.

Όσον αφορά το σύστημα του take away ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη ανακάλεσε πρότερη απόφαση βάσει της οποίας θα τεθεί σε αναστολή λειτουργίας στις «κόκκινες περιοχές». «H Kυβέρνηση αξιολόγησε ότι το μέτρο της προσωρινής αναστολής του “take away” θα δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση και θα προκαλέσει περισσότερα προβλήματα. Ως εκ τούτου, ανακοινώνουμε ότι το “take away” θα λειτουργεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική και τα Σαββατοκύριακα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ακόμα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε την παράταση των αεροπορικών οδηγιών (Covid-19 notams) για τις πτήσεις εσωτερικού έως τις 15 Φεβρουαρίου και για τις πτήσεις εξωτερικού έως τις 22 Φεβρουαρίου, με τους περιορισμούς και τις καραντίνες που προβλέπονται

Η αυστηριοποίηση των μέτρων κρίθηκε απαραίτητη καθώς ανησυχία προκαλούν στις υγειονομικές αρχές της χώρας και στους επιστημονικούς κύκλους οι μεταλλάξεις του κορονοϊού καθώς και η διασπορά του ιού το τελευταίο διάστημα με τον καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για κορύφωση του τρίτου κύματος τον Μάιο, γύρω στο Πάσχα, εάν δε ληφθούν περαιτέρω μέτρα.

Στις περιοχές αυτές που εντάσσονται στο «κόκκινο» όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα ισχύουν τα παρακάτω μέτρα:

- Aπαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 18:00 μέχρι τις 05:00 το πρωί

- Απαγορεύεται η λειτουργία λιανεμπορίου με τη μέθοδο click away και λειτουργία καταστημάτων ένδυσης, υπόδησης, βιβλιοπωλείων, κομμωτηρίων και καταστημάτων προσωπικής περιποίησης με προκαθορισμένο ραντεβού (click-in-a-shop) και με 1 άτομο ανά 25τ.μ.

- Δια ζώσης πραγματοποιείται η λειτουργία των Νηπιαγωγείων, των Δημοτικών, καθώς και των Γυμνασίων, ενώ στα Λύκεια ισχύει η τηλεκπαίδευση.

-Αναφορικά με την λειτουργία στις εκκλησίες θα πραγματοποιείται με ανώτατο όριο πιστών τα 9 άτομα και συγκεκριμένα έναν πιστό ανά 25 τ.μ.

- Τα καταστήματα παραμένουν κλειστά τις Κυριακές.

Οι «κίτρινες» περιοχές

Στις «κίτρινες» περιοχές ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας, από τις 21:00 έως τις 05:00 της επόμενης μέρας. Τόσο τα Γυμνάσια, όσο και τα Λύκεια θα λειτουργούν διά ζώσης.

Η πραγματοποίηση των λειτουργιών στους χώρους λατρείας θα πραγματοποιείται με την παρουσία 25 ατόμων εντός των ναών και των 50 ατόμων στους μητροπολιτικούς ναούς.

Τα καταστήματα θα λειτουργούν χωρίς ραντεβού και χωρίς click away και click inside με ένα άτομο ανά 25 τ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα που εφαρμόζονται οριζόντια σε όλη την Επικράτεια είναι τα εξής:

Χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

24ωρος περιορισμός κυκλοφορίας με χρήση SMS στο 13033 μόνο για έξι (6) λόγους

Απαγόρευση μετακίνησης μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων

Απαγόρευση ιδιωτικών συναθροίσεων

Εργασία με το ελάχιστο δυνατό προσωπικό (εκ περιτροπής, τηλεργασία) σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Τηλε-εκπαίδευση σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Ανοιχτά τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία και όλα τα σχολεία Ειδικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες (εξαιρούνται οι δήμοι Χαλκιδέων, Πατρέων, Αγίου Νικολάου της Π.Ε Λασιθίου)

Λειτουργία Ανώτατων Δικαστηρίων και Ειδικών Δικαστηρίων (εξαιρούνται οι δήμοι Θήρας, Μυκόνου, Χαλκιδέων, Πατρέων και Αγίου Νικολάου της Π.Ε Λασιθίου)

Λειτουργία Super League 1 & 2, Basket League, Volleyball League

Σαββατοκύριακο 13-14 Φεβρουαρίου

Κλειστά θα παραμείνουν το Σαββατοκύριακο για όλες τις «κόκκινες» περιοχές, ανάμεσα στις οποίες Αττική και Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, όλα τα εμπορικά καταστήματα, οι λαϊκές αγορές, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής.

Η μετακίνηση θα γίνεται μόνο με SMS και για τους 6 λόγους που συνοδεύουν τη χρήση του και μόνο μέχρι τις 6 το απόγευμα. Ταυτόχρονα, από τις 6 το απόγευμα απαγορεύεται η κυκλοφορία σε όλες τις «κόκκινες» περιοχές, προκειμένου να αποφευχθούν συγκεντρώσεις σε σπίτια και συνωστισμοί, δηλαδή οι βασικές αιτίες διασποράς, όπως αποδεικνύουν τα μέχρι τώρα δεδομένα. Το συγκεκριμένο μέτρο αφορά μόνο τα Σαββατοκύριακα και κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου, να περιοριστούν οι επαφές σε όσο το δυνατόν λιγότερα άτομα.

Επιτρέπεται η λειτουργία μόνο των σούπερ-μάρκετ, των βενζινάδικων και των φαρμακείων. Τα δημοτικά και τα γυμνάσια θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά από Δευτέρα, ενώ η τηλεκπαίδευση θα ισχύσει μόνο για το λύκειο.

Αναλυτικά, τα νέα μέτρα

-Κάθε Σάββατο και Κυριακή επιτρέπεται η μετακίνηση μέχρι τις 6 το απόγευμα. Συγκεκριμένα η μετακίνηση γίνεται μόνο με SMS και για τους 6 λόγους που συνοδεύουν τη χρήση του και μόνο μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας για το Σάββατο και την Κυριακή ξεκινά στις 6 το απόγευμα και ισχύει μέχρι τις 5 το πρωί.

-Αναστέλλεται η λειτουργία των Λυκείων δια ζώσης. Για τα Λύκεια θα εφαρμόζεται η μέθοδος της τηλεκπαίδευσης. Οι υπόλοιπες σχολικές βαθμίδες ( δημοτικά, γυμνάσια ) και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα λειτουργούν με φυσική παρουσία.

- Το λιανεμπόριο και οι δραστηριότητες που μέχρι σήμερα είχαν ανοίξει θα λειτουργούν πλέον με τη μέθοδο του click away. Δεν υπάρχει, δηλαδή, η μέθοδος του click in shop. Κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής καθώς και οι υπηρεσίες διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και τα ΚΤΕΟ λειτουργούν κανονικά, με τους όρους και τα μέτρα που ήδη ισχύουν. Τόσο το λιανεμπόριο όσο και αυτά τα καταστήματα και υπηρεσίες, θα λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και μόνο. Το Σάββατο θα παραμένουν κλειστά.

- Το Σάββατο παραμένουν ανοιχτά μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, οι φούρνοι, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία και μόνο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.

- Διευκρινίζεται ότι και η λειτουργία λαϊκών αγορών αναστέλλεται τα Σαββατοκύριακα. Η συγκεκριμένη διάταξη που αφορά στις λαϊκές αγορές θα ισχύσει από το επόμενο Σαββατοκύριακο.

- Οι χώροι λατρείας λειτουργούν με τον τρόπο που ισχύει μέχρι σήμερα.

Σημειώνεται ότι από τα μέτρα εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων από αυτά, διότι δεν παρατηρείται οποιαδήποτε έξαρση της πανδημίας και χωροταξικά είναι ξεκομμένη από την υπόλοιπη ηπειρωτική περιοχή. Τα μέτρα που αφορούν στην Περιφέρεια Αττικής, δεν περιλαμβάνουν την 8η Περιφερειακή Ενότητα, που είναι η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, η οποία εντάσσεται στο επίπεδο Α- Επιτήρησης (κίτρινο) και ισχύουν τα μέτρα που προβλέπονται γι' αυτό το επίπεδο.

Τι θα ισχύσει σε Θήρα, Μύκονο, Χαλκιδική, Πάτρα, Άγιο Νικόλαο

Αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα ισχύουν από το Σάββατο στις 6 το πρωί για τους δήμους Θήρας, Μυκόνου, Χαλκιδέων, Πατρέων και Αγίου Νικολάου Λασιθίου καθώς το επιδημιολογικό τους φορτίο θεωρήθηκε ιδιαίτερα αυξημένο και επικίνδυνο. Η επιδημιολογική εικόνα των πέντε αυτών περιοχών, όπως είπε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κάνει αναγκαία τη λήψη περαιτέρω περιοριστικών μέτρων σε σχέση με αυτά που ισχύουν για τις «κόκκινες» περιοχές, προκειμένου να αναστραφεί η πορεία εξάπλωσης του ιού.

Πιο συγκεκριμένα στις περιοχές αυτές:

- Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ.

- Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα super market, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία.

- Αναστέλλεται, επίσης, η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών. Τα σχολεία θα λειτουργούν με τη μέθοδο της τηλε-εκπαίδευσης. Τα δημοτικά σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν στους δήμους Μυκόνου και Θήρας, μόνο, λόγω της μη ανίχνευσης μεταλλάξεων, αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αιτιών της διασποράς του ιού στα νησιά αυτά.

- Ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις από και προς τους δήμους αυτούς - η είσοδος και η έξοδος από αυτούς του πέντε δήμους θα επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας.

- Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία των Δικαστηρίων.

- Δεν επιτρέπεται η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.

- Αναστέλλεται και η οικοδομική δραστηριότητα για τις επόμενες 15 ημέρες.

Ακόμη, στις πέντε αυτές περιοχές, όπως και στις «κόκκινες» περιοχές συνεχίζουν να ισχύουν τα εξής:

- Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτών από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί, με μοναδική εξαίρεση τη μετακίνηση για λόγους υγείας, για λόγους εργασίας και για σύντομη βόλτα κατοικίδιου γύρω από τη μόνιμη κατοικία.

- Παραμένουν σε αναστολή κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας, καθώς και η λειτουργία των χώρων πολιτισμού.

Παράλληλα, τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν, όπως και σε όλη τη χώρα, με τη μέθοδο του take away και του delivery. Όσον αφορά στο take away, υπενθυμίζεται ότι αυτό δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο μετακίνησης.

Ανακατατάξεις επίσης υπάρχουν και στο επίπεδο Β- Αυξημένου Κινδύνου του χάρτη υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας ο οποίος από σήμερα στις 6 το πρωί διαμορφώνεται διαφορετικά. Συγκεκριμένα στις κόκκινες περιοχές ανήκουν:

- Ο Δήμος Εορδαίας, ο δήμος Θηβαίων, ο δήμος Τανάγρας, ο δήμος Σπάρτης, ο δήμος Ζακύνθου, η περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, ο δήμος Ρεθύμνης, ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού, ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων, ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης και, ο Δήμος Τεμπών.

Καθολικό lockdown ισχύει για τις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου (Δήμος Πατρέων, Δήμος Χαλκιδέων, Δήμος Αγίου Νικολάου Λασιθίου, Δήμος Μυκόνου, και Δήμος Θήρας) η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων αναστέλλεται, όπως αναστέλλεται και η λειτουργία των κομμωτηρίων. Σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, φούρνοι, βενζινάδικα και καταστήματα τροφίμων θα λειτουργούν.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία από Δευτέρα στις «κόκκινες» περιοχές

Από τη Δευτέρα, εξακολουθεί να ισχύει η δια ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών δομών για τις περιοχές που δεν έχουν επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο, ωστόσο για τους δήμους και τις περιφερειακές ενότητες που είναι επιβαρυμένες, τα σχολεία θα λειτουργήσουν, ανά περιοχή, διαφορετικά.

Συγκεκριμένα θα ισχύσουν τα εξής για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων:

- Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων

1. Δημοτική Ενότητα Πατρέων

2. Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων

3. Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου της ΠΕ Λασιθίου

- Δια ζώσης εκπαίδευση για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για γυμνάσια και λύκεια.

1. Δημοτική Ενότητα Θήρας

2. Δημοτική Ενότητα Μυκόνου

- Δια ζώσης εκπαίδευση για νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για λύκεια (και γυμνάσια με λυκειακές τάξεις)

1. Περιφέρεια Αττικής

2. ΠΕ Θεσσαλονίκης

3. ΠΕ Χαλκιδικής

4. ΠΕ Λέσβου

5. Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης της ΠΕ Ηλείας

6. Δήμος Ζακύνθου

7. Δήμος Τεμπών της ΠΕ Λάρισας

8. Δήμος Πύδνας-Κολινδρού της ΠΕ Πιερίας

9. Δήμος Ρεθύμνης της ΠΕ Κρήτης

10. Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων της ΠΕ Ευβοίας

11. Δήμος Τανάγρας

12. Δήμος Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης

13. Δήμος Θηβαίων

14. Δήμος Σπάρτης

Επιπλέον, δια ζώσης θα συνεχίσουν να λειτουργούν όλες οι σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων, ενώ οι λοιπές εκπαιδευτικές δομές, όπως τα πανεπιστήμια, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα φροντιστήρια, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης θα συνεχίσουν την εξ αποστάσεως λειτουργία.

Υπό επιτήρηση περιοχές



Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, που εντάσσονται στην κατηγορία επιτήρησης, η λειτουργία της αγοράς συνεχίζεται με ανοικτά καταστήματα. Σε ό, τι αφορά τα σούπερ μάρκετ, επανέρχεται η απαγόρευση πώλησης προϊόντων Bazaar, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έπιπλα, παιχνίδια, υποδήματα, ρούχα δερμάτινα είδη κ.λπ., στις μητροπολιτικές περιοχές καθώς και στις πολύ αυξημένου κινδύνου. Εξαίρεση αποτελεί η ηλεκτρονική αγορά. Στην περίπτωση της Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής μπορεί να γίνει παραλαβή τους με Click away.



Στις περιοχές αυξημένου κινδύνου η απαγόρευση πώλησης προϊόντων bazaar ισχύει μόνο για τα παιχνίδια, ενώ στις περιοχές επιτήρησης δεν υπάρχουν περιορισμοί στις πωλήσεις.



Αναλυτικά τα καταστήματα τροφίμων (super market) στις μητροπολιτικές περιοχές και τις πολύ αυξημένου κινδύνου, απαγορεύεται να πωλούν, με εξαίρεση το ηλεκτρονικό εμπόριο ή το click away, τα προϊόντα υπό τους κατωτέρω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων:



α) Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.41,



β) λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.42,



γ) λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.43,



δ) λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο ειδών ύπνου (ΚΑΔ 47.51.51.08), το λιανικό εμπόριο κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού (εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες) [ΚΑΔ 47.51.51.17] και το λιανικό εμπόριο παπλωμάτων (ΚΑΔ 47.51.51.29)/ΚΑΔ 47.51,



ε) λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.53,



στ) λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.](ΚΑΔ 47.54.54.07), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών κουβερτών (ΚΑΔ 47.54.54.13), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους (ΚΑΔ 47.54.54.16)/ΚΑΔ 47.54,



ζ) λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων του λιανικού εμπορίου φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα (ΚΑΔ 47.59.56.16), του λιανικού εμπορίου ανταλλακτικών (π.χ. λαμπτήρες), του λιανικού εμπορίου σαρώθρων για οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.35), του λιανικού εμπορίου σκουπών και βουρτσών για την οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.37), καθώς και του λιανικού εμπορίου συσκευών υγραερίου οικιακής χρήσεως (ΚΑΔ 47.59.58.38)/ΚΑΔ 47.59,



η) λιανικό εμπόριο βιβλίων/ΚΑΔ 47.61



θ) λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.65



ι) λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων του λιανικού εμπορίου καλσόν (ΚΑΔ 47.71.71.43), του λιανικού εμπορίου ανδρικών ή αγορίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.08), του λιανικού εμπορίου γυναικείων ή κοριτσίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.22) και του λιανικού εμπορίου ομπρελών (ΚΑΔ 47.71.71.48)/ΚΑΔ 47.71 και



ια) λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο ειδών υποδηματοποιίας (ΚΑΔ 47.72.72.02)/ΚΑΔ 47.72.