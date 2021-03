Ληστεία στο σπίτι του Ντι Μαρία την ώρα που αγωνιζόταν...

Η έκφραση απορίας στο πρόσωπο του Ανχελ Ντι Μαρία, τη στιγμή που κλήθηκε να αντικατασταθεί στο 62΄ του αγώνα της Παρί Σ.Ζ. με τη Ναντ στο «Παρκ ντε Πρενς», έγινε άμεσα γκριμάτσα αγωνίας, μαζί με μερικά δάκρυα. Ο λόγος δεν ήταν αγωνιστικός. Ο προπονητής του, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, δεν είχε παράπονο από τον παίκτη του. Ο Αργεντινός σταρ των φιναλίστ του περσινού Champions League, ωστόσο, έπρεπε να φύγει αμέσως για το σπίτι του.

Ο Ντι Μαρία αντικαταστάθηκε έπειτα από εντολή του τεχνικού διευθυντή, Λεονάρντο, όταν εκείνος ενημερώθηκε πως η οικογένεια του παίκτη έπεσε θύμα – σύμφωνα με το δίκτυο RMC – «βίαιης ληστείας», ενώ βρισκόταν μέσα στην οικία της... Ο Ποτσετίνο συνόδευσε τον συμπατριώτη του στα αποδυτήρια, ώστε να τον ενημερώσει και να του συμπαρασταθεί, καθώς ο γαλλικός Τύπος ανέφερε πως ο 33χρονος έβαλε τα κλάματα από την αγωνία του. Ο Ντι Μαρία είχε γίνει στόχος και όσο αγωνιζόταν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως τότε είχε χτυπήσει ο συναγερμός και είχε αποτρέψει στους δράστες από την εισβολή στο σπίτι του.

RMC describe the robbery at Angel di Maria's home as "very violent."