Λιβύη: Πέντε νεκροί και 50 τραυματίες από φλεγόμενο βυτιοφόρο

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν αργά χθες, Κυριακή, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα βυτιοφόρο που μετέφερε πετρέλαιο κίνησης σε πόλη της νότιας Λιβύης, δήλωσαν πηγές από τις ιατρικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Εικόνες που ανάρτησαν στο διαδίκτυο κάτοικοι δείχνουν ένα απανθρακωμένο φορτηγό και αρκετά άλλα απανθρακωμένα οχήματα και στις δύο πλευρές του δρόμου στην περιοχή Εζαουάιγια της πόλης Μπεντ Μπάγια.

Οι τρεις πηγές από τις ιατρικές υπηρεσίες δήλωσαν πως πέντε πτώματα βρέθηκαν απανθρακωμένα είτε μέσα είτε κοντά σε οχήματα, και πρόσθεσαν πως ο απολογισμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί καθώς υπάρχουν σοβαρές περιπτώσεις μεταξύ των τραυματιών. Δεν είναι σαφές αν ο οδηγός του βυτιοφόρου είναι μεταξύ των θυμάτων.

Medics treat a man injured in fuel truck explosion at hospital today in #Libya's southern city of Sebha. At least 9 people were killed and dozens injured in blast which happened when a crowd flocked around tanker as it headed to resupply petrol station in Bent Bayyah district. pic.twitter.com/U7GYBlGuZA