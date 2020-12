Λευκός καπνός για το Brexit: ΕΕ και Βρετανία συμφώνησαν έπειτα από 4,5 χρόνια διαπραγματεύσεων

Μια ιστορική συμφωνία για τη μελλοντική εμπορική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτεύχθηκε σήμερα, μια εβδομάδα πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου του Brexit.

Η ανακοίνωση ήρθε ύστερα απο την τελευταία επικοινωνία μεταξύ του Μπόρις Τζόνσον και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ουρσούλα Φον Ντερ Λάιεν.

Η επικεφαλής της Επιτροπής μαζί με τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε μετά την επίτευξη συμφωνίας «Επιτέλους τα καταφέραμε. Ήταν μακρύς και δύσκολος δρόμος ωστόσο το κείμενο είναι δίκαιο και ισορροπημένο». Πρόσθεσε επίσης ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Βρετανία σε «όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος».

It was worth fighting for this deal.



We now have a fair & balanced agreement with the UK. It will protect our EU interests, ensure fair competition & provide predictability for our fishing communities.



Europe is now moving on. https://t.co/77jrNknlu3