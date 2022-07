Λας Βέγκας: Σύγκρουση αεροσκαφών στον αέρα - Τουλάχιστον 4 νεκροί

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη σύγκρουση δύο αεροσκαφών στον αέρα πάνω από το αεροδρόμιο βόρεια του Λας Βέγκας, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα μονοκινητήριο Piper PA-46 και ένα επίσης μονοκινητήριο Cessna 172 συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα), σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ. Δύο άνθρωποι επέβαιναν σε κάθε αεροσκάφος.

Τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση, ωστόσο οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι το Piper PA-46 ετοιμαζόταν να προσγειωθεί όταν συγκρούστηκε με το Cessna 172, σύμφωνα με την FAA.

Σε εικόνες από τον τόπο της τραγωδίας, φαίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια ενός εκ των δύο αεροσκαφών.

JUST IN: NLV Police have confirmed to @FOX5VEGAS that there was a plane crash at the NLV airport around noon today. "At this time it is still very preliminary and I’m unable to confirm any deaths," Officer Alexander Cuevas said. "I’m headed to the scene shortly." https://t.co/J1sSn8yC4b