Κυριακίδου: Το καλύτερο δώρο είναι ο εμβολιασμός και ο σεβασμός των μέτρων του κορονοϊού

Με το να προστατεύει καθένας τον εαυτό του από τον κορονοϊό, προστατεύει και τους γύρω του, αναφέρει η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου με ανάρτησή της στο τουίτερ, τονίζοντας ότι ο εμβολιασμός και η τήρηση των μέτρων προστασίας είναι «το καλύτερο δώρο για την Πρωτοχρονιά». Πιο συγκεκριμένα, η κ. Κυριακίδου σημειώνει:

The best gift you can give your loved ones and everyone around you for New Year is to👇



💉Get vaccinated & boosted when possible.



🤧😷 Respect health measures, avoid crowded places, keep safe distance, wear a mask.



Protecting yourself against #COVID19 is protecting others. pic.twitter.com/4ojSrprQCa