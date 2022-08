Κυρ. Μητσοτάκης: Ευχαριστώ τον Μενέντεζ για όσα έχει κάνει για την ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων

Με tweet στον λογαριασμό του καλωσόρισε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, Μπομπ Μενέντεζ, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θέλω να τον συγχαρώ για τον διορισμό του ως Διδάκτωρ «Honoris Causa» του Πανεπιστημίου Αθηνών και να τον ευχαριστήσω για όλα όσα έχει κάνει για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Great pleasure to welcome Chairman of the US Senate Committee on Foreign Relations @SenatorMenendez. I want to congratulate him for his appointment as Doctor “Honoris Causa” by Athens University and thank him for all he has done to further relations between our two countries. pic.twitter.com/U4CmdnyhMY