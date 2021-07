Κούβα - Διαδηλώσεις: Τουλάχιστον 100 συλλήψεις μετά το ξέσπασμα του κύματος διαμαρτυρίας

Τουλάχιστον 100 άτομα έχουν συλληφθεί στην Κούβα μετά τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα εδώ και δεκαετίες. Σε τετράωρο τηλεοπτικό διάγγελμά του ο πρόεδρος της χώρας Μιγκέλ Ντίας Κάνελ επιτέθηκε κατά των συμμετεχόντων στις κινητοποιήσεις. Ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις χρηματοδοτούνται και υποδαυλίζονται από τις ΗΠΑ.

Από την πλευρά τους, οι διαδηλωτές εκφράζουν οργή για την σοβαρή οικονομική κρίση, την χειρότερη που έχει ξεσπάσει στη χώρα εδώ και 30 χρόνια, καθώς και για τις ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα εν μέσω πανδημίας.

Μεταξύ των συλληφθέντων, μετά τις διαμαρτυρίες του σαββατοκύριακου, περιλαμβάνονται 100 διαδηλωτές, ακτιβιστές και ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, σύμφωνα με την οργάνωση Cubalex. Κάποιοι συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις, ενώ άλλοι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης.

Εντωμεταξύ, στους δρόμους της Αβάνας είχε επανέλθει η ηρεμία χθες, Δευτέρα, ωστόσο, υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία. Στο Καπιτώλιο, το οποίο παρέμενε αποκλεισμένο, την Κυριακή είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 1.000 διαδηλωτές.

Συχνές ήταν και οι διακοπές της σύνδεσης στο διαδίκτυο από τα κινητά τηλέφωνα, που είναι ο μόνος τρόπος πρόσβασης στο Ίντερνετ που έχουν στη διάθεσή τους οι Κουβανοί από το 2018.

Η Διεθνής Αμνηστία με ανακοίνωσή της εκφράζει ανησυχία σχετικά με καταγγελίες που έλαβε για «διακοπές στο ίντερνετ, αυθαίρετες συλλήψεις, υπερβολική χρήση βίας», κάνοντας λόγο ακόμα και για πυρά της αστυνομίας κατά διαδηλωτών».

Η οργάνωση Kentik ανακοίνωσε επίσης ότι κατέγραψε διακοπή της σύνδεσης στο Ίντερνετ διάρκειας περίπου 30 λεπτών σε όλη τη χώρα την Κυριακή.

Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις και ζήτησε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης και των ειρηνικών συναθροίσεων.

Χιλιάδες διαδηλωτές από την Αβάνα μέχρι το Σαντιάγο κατέβηκαν στους δρόμους την Κυριακή στις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Κούβα εδώ και δεκαετίες.

Αφορμή για το ξέσπασμα του κύματος διαμαρτυρίας αποτέλεσε η δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας και η αδυναμία διαχείρισης της πανδημίας του κορονοϊού.

