Κομισιόν: Σε ελληνικό έργο το βραβείο EIC Horizon Prize on Early Warning for Epidemics

Ο νικητής του EIC Horizon Prize on Early Warning for Epidemics, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, είναι το ελληνικό έργο EarlY WArning System for Mosquito borne diseases (EYWA).

Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι υποφέρουν από ασθένειες, όπως η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός ή ο κίτρινος πυρετός. Για να βοηθήσει στην πρόληψη και τον μετριασμό των επιπτώσεων τέτοιων εστιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη δημιουργία ενός βραβείου, για να επιβραβεύσει το καλύτερο έργο για την πρόβλεψη και την παρακολούθηση ασθενειών.

«Τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στην EYWA - τον νικητή του EIC Horizon Prize on Early Warning for Epidemics. Η λύση, που βασίζεται στην παρατήρηση της γης και άλλα δεδομένα, βελτιώνει την ετοιμότητα της Ευρώπης να καταπολεμήσει τις ασθένειες που μεταδίδονται από φορείς, αντιμετωπίζοντας επίσης τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» ανέφερε η Μαρίγια Γκάμπριελ, επίτροπος για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία.