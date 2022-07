Κομισιόν: Πρόταση για μείωση στην κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 15% μέχρι το Μάρτιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τετάρτη έναν εθελοντικό στόχο για τις χώρες της ΕΕ να μειώσουν τη χρήση φυσικού αερίου κατά 15% μέχρι τον Μάρτιο, ο οποίος θα μπορούσε να γίνει νομικά δεσμευτικός εάν η Ρωσία διακόψει τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Ο στόχος θα ήταν οι χώρες να μειώσουν τη χρήση φυσικού αερίου κατά 15% από τον Αύγουστο έως τον Μάρτιο, σε σύγκριση με τη μέση κατανάλωσή τους την ίδια περίοδο κατά την περίοδο 2016-2021.

Η Επιτροπή θα μπορούσε να καταστήσει υποχρεωτικό τον στόχο εάν δηλώσει ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος σοβαρών ελλείψεων φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πρόταση χρειάζεται έγκριση από την ενισχυμένη πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ. Διπλωμάτες από τα κράτη της ΕΕ πρόκειται να το συζητήσουν την Παρασκευή, με στόχο να το εγκρίνουν στη συνάντηση των υπουργών ενέργειας των χωρών της ΕΕ στις 26 Ιουλίου.

«Είναι πιθανό το σενάριο ότι θα υπάρξει πλήρης διακοπή ρωσικού αερίου και αυτό θα επηρέαζε όλη την ΕΕ», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του νέου στόχου.

«H Ρωσία μας εκβιάζει και χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως όπλο» πρόσθεσε η Πρόεδρος της Κομισιόν τονίζοντας την ανάγκη της ενότητας και της αποφυγής του κατακερματισμού.

