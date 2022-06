Κομισιόν: Χρηματοδότηση 1,63 δισ. για μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή και ηλεκτρική διασύνδεση νησιών

Πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση της μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης στη μεταλιγνιτική εποχή αλλά και την ηλεκτρική διασύνδεση νησιών του Αιγαίου - το πρώτο πανευρωπαϊκά που υπάγεται στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης- ενέκρινε χθες Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, το πρόγραμμα προβλέπει κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 1,38 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο να κινητοποιηθούν συνολικά επενδύσεις ύψους 1,63 δισ. ευρώ, στηρίζοντας την ευρύτερη προσπάθεια της Ελλάδας για μετάβαση σε ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών έως το 2050.

Οι ευρωπαϊκοί πόροι θα αξιοποιηθούν για τον μετασχηματισμό των τοπικών οικονομιών, ώστε να στραφούν μακριά από τη λιγνιτοπαραγωγή και προς τη χρήση πράσινων πηγών, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την επαναξιοποίηση γης που σήμερα χρησιμοποιείται για την παραγωγή λιγνίτη, την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων για την τοπική παραγωγή ενέργειας, την ηλεκτροκίνηση και την αποθήκευση ενέργειας.

Ο συντονιστής του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, Sander Happaerts, εκτίμησε ότι μόνο στη Δυτική Μακεδονία η κοινοτική βοήθεια θα οδηγήσει στη δημιουργία 10.000 θέσεων απασχόλησης, συνδράμοντας στη μετατροπή της περιοχής σε κόμβο εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Today @EU_Commission adopted the 1st ever #JustTransitionFund programme!

It will invest €1.63 billion in the regions most impacted by the climate transition in Greece

What do the plans mean for 🇬🇷 & 🇪🇺? Everything you need to know in this🧵(1/6) 👇https://t.co/Q9xdPFQlUS pic.twitter.com/yWE7ZcmZZc