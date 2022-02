Κλιμάκωση από Πούτιν: Εντολή να είναι σε ετοιμότητα οι πυρηνικές δυνάμεις! - Απαράδεκτη κίνηση απαντούν οι ΗΠΑ

Εκτός ελέγχου ο Βλαντίμιρ Πούτιν έφτασε νωρίτερα σε σημείο αν θέσει τα πυρηνικά όπλα της Ρωσίας σε κατάσταση υψίστου συναγερμού! Πρόκειται για σημαντική κίνηση κλιμάκωσης με την οποία το Κρεμλίνο επιχειρεί να εκφοβίσει τη Δύση μετά και τις χθεσινοβραδινές κυρώσεις από ΕΕ, ΗΠΑ και άλλες χώρες που βάζουν πραγματική βόμβα στα θεμέλια της ρωσικής οικονομίας.

Η κίνηση Πούτιν έλαβε χώρα λίγη ώρα προτού λήξει το ρωσικό τελεσίγραφο για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, με αναλυτές να εκτιμούν ότι εντάσσεται σην προσπάθεια της Ρωσίας να τρομοκρατήσει τις χώρες της Δύσης μετά και τον αποκλεισμό ρωσικών τραπεζών από το σύστημα Swift, όπως και το μπλόκο στους Ρώσους ολιγάρχες, κινήσεις που πονάνε τη Μόσχα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε εντολή να είναι σε ετοιμότητα οι πυρηνικές δυνάμεις, μετά τις «επιθετικές ανακοινώσεις» από τις ηγεσίες ΝΑΤΟϊκών χωρών, όπως είπε. «Οι δυτικές χώρες όχι μόνο λαμβάνουν εχθρικά μέτρα εναντίον της χώρας μας σε οικονομικό επίπεδο, αλλά οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ κάνουν επιθετικές δηλώσεις προς τη χώρα μας. Έτσι, διέταξα τις ρωσικές δυνάμεις αποτροπής σε ειδικό καθεστώς συναγερμού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.

«Διατάζω το υπουργείο Άμυνας και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων να θέσουν τις δυνάμεις αποτροπής του ρωσικού στρατού στο ειδικό καθεστώς του συναγερμού για μάχη», δήλωσε ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνάντησης με την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του, η οποία μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.



Putin: "Western countries aren't only taking unfriendly economic actions against our country, but leaders of major Nato countries are making aggressive statements about our country. So I order to move Russia's deterrence forces to a special regime of duty." pic.twitter.com/AC1yHncqZc