Κιθάρα του Έρικ Κλάπτον πουλήθηκε σε δημοπρασία 625.000 δολάρια

Συλλεκτική κιθάρα του Έρικ Κλάπτον πουλήθηκε 625.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη, εξασφαλίζοντας την υψηλότερη τιμή ανάμεσα στα αντικείμενα που ανήκαν σε θρύλους της Ροκ μουσικής και βγήκαν σε πλειστηριασμό την Παρασκευή αποφέροντας συνολικά 5 εκατομμύρια δολάρια, ανακοίνωσε η εταιρεία Julien's Auctions.

Το ακριβότερο αντικείμενο του πλειστηριασμού που πραγματοποιήθηκε στο Hard Rock Café της Νέας Υόρκης και μέσω του Ιντερνετ, η ακουστική κιθάρα, μία Martin D-45, που χρησιμοποιήθηκε από τον Clapton το 1970 κατά την πρώτη συναυλία του συγκροτήματός του Derek and The Dominos, είχε αποτιμηθεί στις 300.000 έως 500.000 δολάρια από την Julien's Auctions.

