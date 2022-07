Κεντάκι: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από πλημμύρες - Φόβοι για περισσότερους

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες στο ανατολικό Κεντάκι, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας Άντι Μπεσίαρ.

Νωρίτερα είχε κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εκφράζοντας φόβους ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να ανέλθει σε διψήφιο αριθμό.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι διευκρίνισε ότι ένας άνθρωπος βρήκε τον θάνατο στην κομητεία Νοτ, ενώ στην κομητεία Πέρι έχασαν τη ζωή τους δύο κάτοικοι - μεταξύ των οποίων μια 81χρονη γυναίκα.

Drone shots of the #Flooding in #Kentucky after it the water has receded several feet. #KyWx pic.twitter.com/UPgp6XRzx4