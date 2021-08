Καύσωνας - Ιταλία: Ο «Lucifer» σαρώνει τη χώρα - Στους 48,8 βαθμούς ο υδράργυρος

Το μετεωρολογικό Πληροφοριακό Σύστημα της Σικελίας (SIAS) κατέγραψε ανώτερη θερμοκρασία 48,8 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη, εν μέσω ενός ακραίου καύσωνα που βιώνει και ο οποίος ονομάστηκε «Lucifer». «Στις 13:14:15 τοπική ώρα, επιτεύχθηκε 48,8° C στο σταθμό SIAS στις Συρακούσες, η υψηλότερη θερμοκρασία που καταγράφηκε από ολόκληρο το δίκτυο SIAS από την εγκατάστασή του το 2002», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Αυτό φαίνεται είναι ένα νέο υψηλό ρεκόρ για την Ευρώπη, καθώς και για τη Σικελία και την Ιταλία, αναφέρουν τα Ιιαλικά μέσα ενημέρωσης.

Εκπρόσωπος της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας δήλωσε στο AFP το απόγευμα της Τετάρτης ότι υπάρχει κάποια διαφωνία σχετικά με την πιο καυτή θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, με τη Σικελία να έχει θέσει στο παρελθόν ένα «ανεπίσημο» ρεκόρ ύψους 48,5 βαθμών το 1999.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός δίνει το επίσημο ρεκόρ ως 48,0 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα το 1977. Ωστόσο, οι 48,8 βαθμοί, εφόσον επαληθευτούν, θα σπάσουν και τα δύο αυτά προηγούμενα ρεκόρ θερμοκρασίας.

«Εάν τα δεδομένα επικυρωθούν μετά από την κατάλληλη ανάλυση, θα μπορούσαν να γίνουν η υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ 48° C που μετρήθηκε στην Αθήνα στις 10 Ιουλίου 1977, ξεπερνώντας ακόμη και το ρεκόρ των 48,5° C που είχε οριστεί στην Κατενανουόβα τον Αύγουστο του 1999», δήλωσε ο μετεωρολόγος Manuel Mazzoleni στο πρακτορείο Ansa την Τετάρτη το απόγευμα.

Η Σικελία συγκεκριμένα, αλλά και ολόκληρη η κεντρική και νότια Ιταλία και μέρος της βόρειας Ιταλίας, επηρεάζεται από ένα ρεύμα ζεστού αέρα από τη Σαχάρα που έχει προκαλέσει την άνοδο των θερμοκρασιών σε πρωτοφανή επίπεδα.

Το Ιταλικό Τμήμα Πολιτικής Προστασίας σήμανε συναγερμό για τον αυξημένο κίνδυνο σοβαρών πυρκαγιών λόγω των καιρικών συνθηκών αυτήν την εβδομάδα. Το νησί της Σικελίας και η περιοχή της Καλαβρίας έχουν ήδη αντιμετωπίσει πυρκαγιές όλο το καλοκαίρι - «οι περισσότερες προκλήθηκαν από εμπρησμό και τροφοδοτήθηκαν από τη ζέστη», σημειώνουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Χιλιάδες πυρκαγιές έχουν καταγραφεί σε όλη τη χερσόνησο τις τελευταίες εβδομάδες, με μία στα δυτικά του νησιού της Σαρδηνίας να καταστρέφει σχεδόν 20.000 εκτάρια κατά τη διάρκεια των χειρότερων πυρκαγιών που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες.

Παρόλο που τα ακραία καιρικά φαινόμενα υπήρχαν πάντα και η Ιταλία δεν είναι ξένη με την ον καύσωνα, οι ειδικοί λένε ότι η κλιματική κρίση κάνει τους καύσωνες πιο συχνούς και πιο επικίνδυνους.

#Incendi Devastazioni in Algeria, sui monti della Cabilia: 42 i morti. Allerta in Spagna. In Grecia sotto controllo il rogo sull'isola di Evia: centinaia le case distrutte, 2.700 le persone allontanate. In Italia è la #Calabria la regione più colpita. Il punto #Gr1 pic.twitter.com/lG8FEDek3w