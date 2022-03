Καταστροφή μνημείου του Ολοκαυτώματος καταγγέλουν οι Ουκρανοί

«Οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν το μνημείο του Ολοκαυτώματος έξω από το Χάρκοβο», καταγγέλλει το ουκρανικό ΜΜΕ, Kyin Independent. Όπως αναφέρει το ουκρανικό ΥΠΑΜ, το μνημείο στο Ντρομπίτσκι Γιαρ (Drobytsky Yar) χτυπήθηκε από ρωσικά στρατεύματα.

Το Ντρομπίτσκι Γιαρ, είναι μια χαράδρα όπου, σύμφωνα με διαφορετικές εκτιμήσεις, από 16.000-20.000 άτομα, κυρίως Εβραίοι, σφαγιάστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα το 1941.

⚡️Russian forces damage Holocaust memorial outside Kharkiv.



The Ministry of Defense said that the Russian troops hit the memorial in Drobytsky Yar, a ravine where, according to different estimates, from 16,000-20,000 people, mostly Jews, were massacred by Nazi troops in 1941.