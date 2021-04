«Καταιγιστική» πρεμιέρα του Τσιτσιπά στη Βαρκελώνη!

Το χώμα – και της Βαρκελώνης – ταιριάζει στον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο 22χρονος τενίστας πραγματοποίησε μία εύκολη πρεμιέρα το μεσημέρι της Τετάρτης (21/4) στο «500αρι» τουρνουά της Καταλανικής πόλης, νικώντας για τον δεύτερο γύρο του ταμπλό τον «γηπεδούχο» Χάουμε Μουνάρ με 2-0 σετ και προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης. Μερικές ημέρες μετά τον θρίαμβό του στο ATP Masters 1000 στο Μόντε Κάρλο, ο Ελληνας αθλητής επιβεβαίωσε τη φόρμα του στη χωμάτινη επιφάνεια και δεν χρειάστηκε παρά μόνο μία ώρα και 19 λεπτά για να επικρατήσει.

