Κασπάροφ: Μην αγνοείτε την 5η φάλαγγα των Πουτινιστών

Την προτροπή να μην αγνοείται η 5η πολιτική φάλαγγα των Πουτινιστών, εξέφρασε δημόσια ο τέως παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι και πολιτικός αντίπαλος του ρώσου προέδρου, Γκάρι Κασπάροφ, μέσω πολλαπλών αναρτήσεών του στο twitter. Συγκεκριμένα,ανέφερε ότι αυτή αποτελείται από ακροδεξιούς και ακροαριστερούς πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα, προσθέτει ότι οι υποστηρικτές του τέως Αμερικανού προέδρου έχουν κάθε δικαίωμα να υποστηρίζουν «έναν βίαιο δικτάτορα με απώτερο σκοπό να ασκήσουν κριτική στον Μπάιντεν, αλλά είναι αηδιαστικό και ενάντια της Αμερικής». Τελειώνει μάλιστα τη σειρά των tweet του με την προτροπή «Μην ξεχνάτε.»

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του στο twitter αναφέρει ότι:

«Δεν μπορώ να αγνοήσω την πολιτική 5η στήλη φάλαγγα των Πουτινιστών, από την άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά στην ΕΕ μέχρι τους οπαδούς του Τραμπ στις ΗΠΑ. Μπορεί να έχουν το δικαίωμα να υποστηρίξουν τον πόλεμο ενός κτηνώδους δικτάτορα για να ασκήσουν κριτική στον Μπάιντεν, αλλά είναι αηδιαστικό και αντιαμερικανικό. Μην ξεχνάτε.»

Cannot ignore the political 5th column of Putinists, from the far right & left in EU to the tankies & Trump & his GOP followers in the US. They may have the right to support a brutal dictator's war in order to criticize Biden, but it's disgusting and anti-American. Do not forget.