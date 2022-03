Και τρίτος νεκρός Ρώσος στρατηγός στον πόλεμο στην Ουκρανία

Twitter The Dead District

Ένας ακόμα Ρώσος στρατηγός έχασε τη ζωή του κατά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για τον υποστράτηγο Αντρέι Κολέσνικοφ, διοικητή της 29ης Στρατιάς της ρωσικής ανατολικής περιφέρειας.

Η ρωσική πλευρά δεν έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα του στρατηγού, αλλά οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για τον Κολέσνικοφ.

Πρόκειται για τον τρίτο Ρώσο στρατηγό που σκοτώνεται στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Είχαν προηγηθεί ο 47χρονος υποστράτηγος Αντρέι Σουχοβέτσκι και τον 45χρονο υποστράτηγο Βιτάλι Γερασίμοφ.

Οι στρατιωτικοί αναλυτές έχουν επισημαίνει πως η παρουσία ανώτατων Ρώσων αξιωματικών κοντά στα πεδία των μαχών δείχνει ότι η ρωσική στρατιωτική επιχείρηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιάσει το Κρεμλίνο.

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», εκτιμάται ότι στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία λαμβάνουν μέρος 20 Ρώσοι στρατηγοί.

Sorry for typo, it's 29th Army https://t.co/6JtDaNHbQE